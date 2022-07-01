Большим целям - хорошие дороги

Главная задача: никто в Новой Москве не должен чувствовать себя жителем отдаленной окраины.

Первым делом начали налаживать дорожную сеть. Без «артерий», позволяющих как свободно передвигаться внутри новых территорий, так и въезжать в пределы МКАД, у грандиозной затеи создать новые центры притяжения были все шансы с треском провалиться.

На первых порах люди интересовались: когда в нашем поселении появится, например, дом культуры или парк… Появлялись, но, как бы новому руководству региона ни хотелось поскорее создать в Новой Москве комфортную во всех отношениях среду, приходилось сдерживать желание горожан здравым «сначала дороги!». Без возможности беспрепятственно доехать в любую точку исторической части столицы новые москвичи чувствовали бы себя жителями отдаленной окраины. А такого никто не собирался допускать.

План развития транспортной инфраструктуры до 2023 г. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В итоге за 10 лет узкие и плохо справляющиеся с потоком Калужское, Боровское, Варшавское и Киевское шоссе, связавшие старую и новую части столицы, превратились в современные широкие скоростные автомагистрали.

Почти с нуля создали новый дорожный каркас: крупные трассы получили дополнительные выходы на МКАД через многоуровневые развязки, при этом между поселениями присоединенных округов появились внутренние дороги, по которым сегодня можно перемещаться по Новой Москве, минуя Кольцевую.

Цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МЕТРО

Следующая станция - Калуга?

Главное транспортное достижение десятилетия - появление на территории Новой Москвы метро. Таких темпов столичное метростроение не набирало никогда: на территории ТиНАО открыто восемь станций.

Мэр Москвы Сергей Собянин открывает четыре станции на Сокольнической линии.

На Сокольнической линии:

1. «Румянцево»

2. «Саларьево»

3. «Филатов Луг»

4. «Прокшино»

5. «Ольховая»

6. «Коммунарка».

Станция «Ольховая». Фото: stroi.mos.rustroi.mos.ru

На Калининско-Солнцевской линии:

1. «Рассказовка»

2. «Говорово».

Еще 13 станций метро в стадии проектирования или строительства.

Факт. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

И вот он - город-сад

Десять лет назад на территории ТиНАО оказались сотни дачных и садовых поселков. Тысячи дачников волновались: что теперь будет с их домами и участками. Не тронули никого! Наоборот, приняли и реализуют программу благоустройства садоводческих товариществ. Они получили новые дороги, газ, детские площадки и другую инфраструктуру.

Приведены в порядок подъездные пути к 807 садоводческим товариществам, заасфальтировали грунтовые дороги. Почти три тысячи владельцев садовых участков обеспечили сетевым газоснабжением. Построено около 50 километров газопроводов высокого давления. До 2025 года планируется построить еще 280 км газопроводов.