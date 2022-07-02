Кристина Асмус рассказала о своей семейной драме, попадании за решетку и отъезде из России

Только в этом году с Асмус выходит сразу несколько фильмов Фото: СОЦСЕТИ

После скандального «Текста», где Кристина Асмус продемонстрировала весь диапазон своих актёрских талантов, звезда у режиссеров нарасхват. Только в этом году с Асмус выходит сразу несколько фильмов: «Хочу замуж», «Люся», «Своя война», «Булки». Последний за неделю до премьеры в кинотеатрах красавица-актриса вместе с командой представила в МИА «Россия сегодня». Сначала репортёры прошли испытание двухчасовым сеансом комедии, а после наконец смогли пообщаться с создателями «Булок».

По мнению авторов, фильм получился народным и понятным каждому зрителю в зале, в отличие от ушедших с рынка голливудских блокбастеров с «идеальными людьми, идеальными видами и несуществующими диалогами». А вот о чем еще рассказали создатели.

СНИМАЛИ ПОД КОНВОЕМ И ОБЛАВАМИ

Главная заслуга фильма, по мнению команды, оказалась в том, что он вообще вышел на экраны. Ведь вместо стандартного месяца (это 20-25 рабочих смен) "Булки" снимали... почти два года. Авторы шутят: мол, в неофициальном чемпионате пострадавших от пандемии проектов они точно могли бы занять первое место. Главная сложность заключалась в том, что действие фильма происходит на Шри-Ланке, где в 2020-2021 годах соблюдали строжайшие меры безопасности - "даже слонов закрыли на карантин". Водители, сопровождавшие киношников, ходили в пластиковых костюмах спецзащиты, пцр-тесты все без исключения делали каждый день, а на съемочную группу то и дело устраивала облаву местная полиция - искали ковидные нарушения.

Кристина Асмус представила в Москве комедию "Булки". Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У нас было три экспедиции на Шри-Ланку. В первый приезд, еще до пандемии, нас сопровождала группа военных с автоматами - у них за полтора года до этого были теракты, и все беспокоились о безопасности, - рассказала Асмус. - Нас шмонали так, как нигде и никогда не шмонали! А в следующие приезды власти уже боялись, что мы можем заразиться или заразить кого-то ковидом. Из Москвы пустили лишь 15 человек съемочной группы, при этом вся Шри-Ланка была абсолютно пустая, нам даже массовку не давали. Эту роль играла наша же команда, которая в каждой новой локации переодевалась и снималась с разных ракурсов. Мы по две недели сидели на карантине, а виллу, на которой мы снимали, вообще оцепили лентой. У нас есть сцена, где моя героиня заходит на виллу - ее мы сняли в первый приезд. А как я выхожу с виллы, я сыграла лишь через два года, в третьей экспедиции...

О ПЕРЕЕЗДЕ ИЗ РОССИИ

Герои "Булок" родом из России живут на Шри-Ланке, называя себя "людьми мира, которые вышли из океана". Волны, пляжи, пальмы - мол, что еще нужно для счастья. Между тем, сама Кристина Асмус заверила, что никуда переезжать не собирается.

- Передо мной никогда не стоял вопрос об отъезде куда-либо из России. Только экспедиции в рамках съемок, - коротко ответила Асмус, отказавшись говорить об уехавших из страны Алле Пугачевой, Чулпан Хаматовой и других знаменитостях.

КРИСТИНУ ПОСАДИЛИ В ТЮРЬМУ. НАСТОЯЩУЮ

По сценарию фильма героиня Кристины попадает в шри-ланкийскую тюрьму. С этим коротким эпизодом оказалась связана курьезная история. Съемки проходили в тихом городке, где нет никакого криминала. Тюрьма стояла пустой последние лет 10, и киношникам пообещали: здесь вы точно сможете снять. Однако, в ночь перед съемками неожиданно произошло убийство.

- И в тюрьме просто оказались 50 задержанных! Мы отложили съемки на несколько дней, в итоге нас "поселили" в другую тюрьму - пришлось снимать в настоящей, действующей камере, - вспомнила Кристина. - За полчаса до нашего приезда оттуда вывезли заключенных. И я, человек, который просто живет со спиртом в сумочке, обрабатывала там каждый сантиметр. Мне было страшно туда зайти!

О ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧКАХ

В "Булках" героиня Асмус просыпается на Шри-Ланке после пьяного загула. Однако, самой Кристине на эту пикантную тему оказалось нечего сказать.

- Я спортсмен (Асмус профессионально занималась спортивной гимнастикой. - Ред.), поэтому у меня в этом плане скучная биография, - потупила взгляд актриса. - Я не пью алкоголь, не курю и никогда ничего не пробовала. Но коллега по "Булкам" Васант Балан научил меня курить, когда я готовилась к съемкам в другом проекте. В 33 года я даже технически не знала, как нужно затягиваться, а в кадре надо было выглядеть убедительно. В итоге меня учили-учили и научили на свою голову. Я курила целый год и только сейчас наконец бросила.

"МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ СУКОЙ!"

Затронули на презентации и семейные темы, в частности, отношений с родителями. Для Асмус этот вопрос оказался неприятным.

- Тема про родителей - моя больная, - призналась актриса. - Я много раз говорила об этом, хоть и не в подробностях. Вся жизнь моя и моя профессия - это про доказать что-то им и всем людям, которые в меня не верили. Я фигачу, занимаюсь любимым делом и у меня получается. После "Интернов", например, я категорически отказывалась от ролей миловидных девочек. Я драматическая, характерная актриса и мне хотелось быть сукой и стервой. Такие роли мне не давали года три, а потом пошло-поехало. Сейчас у меня одни суки и стервы, жесткие девчонки.

А ЧТО ПО БУЛКАМ?

Булок в фильме несметное количество - героиня Асмус все время печет пирожки, ватрушки, пампушки, слойки... Оказалось, это кулинарные шедевры мамы одного из продюсеров - именно она готовила для съемок. Плюс булки закупали у местных торговцев, правда, вкус у них для избалованного хлебобулочным разнообразием русского человека оказался весьма паршивым.

- Я просила, чтобы перед съемками меня по-настоящему устроили на завод поучиться готовке у хороших пекарей и кондитеров. К сожалению, график не позволил. Но если бы я не стала актрисой, точно была бы поваром. Я очень хорошо готовлю, - похвасталась Кристина.

КСТАТИ

О чем фильм

Таня Бабанина (Кристина Асмус) из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своём кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке. Без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.

В комедии, кроме Асмус, засветился узнаваемый звездный состав – Марк Богатырев из сериала «Кухня», Борис Дергачев из «Фитнеса», Валентина Мазунина из «Реальных пацанов», а также Юлия Топольницкая и Татьяна Орлова.