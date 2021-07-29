Кристина Асмус в шортах похвасталась фотографией с красавцем на Шри-Ланке: "Это я не с Гариком"

Кристина Асмус. Фото: Социальные сети

Звезда сериала "Интерны" и скандального фильма "Текст" Кристина Асмус продолжает активно сниматься в кино. Сейчас актрисе ради роли в новом фильме пришлось отправиться на Шри-Ланку, куда она прилетела вместе со своей дочкой Настей от бывшего мужа, шоумена Гарика Харламова.

В своем профиле в Инстаграме Кристина Асмус поделилась с поклонниками эффектным кадром. На фото она стоит рядом с таинственным мужчиной в кепке и темных солнцезащитных очках. Внешне статный, высокий и красивый, он напоминает экс-супруга 33-летней актрисы. Однако, чтобы не вводить фанатов в заблуждение и не создавать иллюзии воссоединения звездной семьи, блондинка в самом начале написала: "Это я не с Гариком".

На деле рядом с разведенкой Асмус оказался не менее популярный актер – 30-летний Борис Дергачев. Он знаком зрителям по ролям в кинокартинах "Аритмия", "Огонь" и "Гуляй Вася".

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- Это мы с Борисом на съемках фильма "Булки". Фото сделано здесь же на Шри-Ланке 1,5 года назад. Тогда ещё не было никакого разрыва связок, никакой пандемии и я была замужем, - вспоминает актриса. - Сейчас здесь всё по-другому.

Кристина раскрыла поклонникам настоящую правду о том, с какими сложностями ей пришлось столкнуться на этой работе. Артистка рассказала, что улицы республики пустуют, а массовку и вовсе не дают из-за действующих ограничений из-за коронавируса.

- Прилететь из группы разрешили в страну только 11 людям. Здесь ураганы и ливни каждый день, сценарий меняем прямо во время съёмок … Но у нас прекрасная команда и мы все очень болеем за наше кино – поделилась Асмус. Также она добавила, что эта картина выйдет в прокат, вероятнее всего, зимой: "Я очень надеюсь, что мы согреем вас своими "Булками"".

Верные поклонники творчества звезды экрана не удержались от соблазна прокомментировать фото любимой актрисы. Некоторые написали, что очень ждут фильм, чтобы "поскорее увидеть "Булки" Кристины на экранах страны". Другие же наоборот, обратили внимание на самую первую строчку ее поста, где она вспомнила бывшего супруга Гарика Харламова и обмолвилась о времени, когда еще была замужем.

"Ностальгия мучает?! Может всё-таки зря разбежались?", "Это не я с Гариком, это Гарик не со мной", отметили фолловеры.

Кристина Асмус и Гарик Харламов прожили в браке восемь лет. За это время у них родилась дочка. Накануне отец девочки, резидент Comedy Club, представил публике в профиле новое фото Насти. Наследница звезд, которую Харламов ласково назвал «моя прелесть», на снимке хвастается необычной прической с косой в украинском стиле.

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