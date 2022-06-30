Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина, которую уволил Максим Фадеев, снова готова работать с продюсером

Певица Ольга Серябкина Фото: Елена МАРТЫНОВА

Поднявший до небес группу «Серебро» (участие в «Евровидении» и куча хитов, всероссийская популярность и вирусные клипы) продюсер и композитор Максим Фадеев в один миг разочаровался во всех музыкантах, с которыми работал, и распустил музыкальный лейбл, дав разгромное интервью.

Фото: СОЦСЕТИ

Он ушел с головой в бизнес и улетел медитировать на роскошную виллу на Бали, которая изначально создавалась как творческий центр для подопечных. Сначала признался, что с русскими музыкантами работать впредь не намерен, но потом сменил гнев на милость и сообщил, что перезагрузка музыкальной компании все же планируется именно в России.

Фото: СОЦСЕТИ

Все бывшие участницы группы «Серебро» начали сольную карьеру той или иной степени успешности. И вот первой «сдалась» и заочно попросилась обратно Ольга Серябкина — одна из любимых артисток Фадеева.

Фото: СОЦСЕТИ

Ранее в шоу «Вечерний Ургант» певица признавалась, что разрыв контракта был инициативой продюсера.

— Врать не буду, это [предложил закончить трудовые отношения] был Максим, — объяснила Ольга. — Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается. И теперь я Ольга Серябкина. Это было моим самостоятельным решением.

Но прошло время и теперь Серябкина непрозрачно намекнула, что готова вернуться к сотрудничеству.

— Если бы какое-то предложение поступило от него или других людей, я всегда это оцениваю на момент времени, — подчеркнула артистка в беседе с «Новым Радио». — Все зависит [от предложения]. Если мне будет 80 лет, мне это будет не нужно. Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.

В конце 2021 года вокалистка родила мужу, бизнесмену Георгию Начкебия, сына Луку и теперь, очевидно, готова заниматься творчеством.