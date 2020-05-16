Максим Фадеев нанес ответный удар по всем: Серябкиной, ворам внутри лейбла, Наргиз и рэперам

С 2017 года после извержения вулкана Агунг композитор и продюсер Максим Фадеев не возвращался во второй дом на Бали. Там он писал музыку, принимал гостей и занимался боевыми искусствами. Общался с соседями — Кевином Костнером и принцессой Норвегии Мартой-Луизой. Но вот в России грянул коронавирус — и Фадеев улетел туда, на остров в Индонезии. Для платформы PREMIER он дал развернутое интервью о событиях последних месяцев, пояснив, почему не хочет больше работать с российскими артистами.

Фадеев показал дом на Бали

ПРО ЖИЛЬЕ

«В Европе у меня тоже есть дома в разных местах, но тут (на Бали) — место силы. Я здесь написал много музыки, которая стала заметной. Этому дому 10 лет назад, тогда вместе со строительством всего, что я запланировал, деревьями и прочим это стоило 5-6 миллионов долларов (более 400 миллионов рублей). Русской речи в то время я здесь не слышал. И выбрал это место интуитивно. Теперь выйдите — везде русские. Обслуживание всех владений обходится примерно в 60 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей) в месяц. У меня здесь свой ресторан и личный мишленовский повар. Зачем мне куда-то выезжать? Рыбаки привозят мне свежую рыбу, осьминогов. Здесь я устроил все так, что у меня все есть. Вплоть до того, что хамам построил — единственный в Индонезии. Все растения я построил сам. Каждое дерево. Одно из них посвящено моему отцу. Мы отдыхали здесь всей компанией MALFA (продюсерский лейбл Максима Фадеева), а теперь она уменьшилась раз в 10, и это место не так востребовано. Я буду сдавать помещения как бутик-отель»

Этот дом обошелся в 5-6 миллионов долларов

ПРО РЭП

«Еще два года назад я бы назвал рэперов, которых слушаю, теперь мне их имена зашкварно назвать. Мне не нравится, когда человек из босяка превращается в надушненного и побритого. Если ты босяк, то и читай босяцкие тексты. Раньше я слушал их и было клево. А потом я увидел, как они живут, и сопоставил с тем, что они читают. Для меня это зашквар. Когда человек ездит на лакшери-автомобиле и качает за улицу — это что, правда? Воспринимаю только Скриптонита, который настоящий индеец. И себя никак не дискредитировал, Дорн? Это музыкальный дизайн. Хаски нравился — теперь не нравится»

ПРО МУЗЫКАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ

«Мы будем брать иностранных музыкантов — англичан, американцев — и раскручивать их там. За рубежом. У музыки нет языка. Там нет понторезов, как у нас. Били Айлиш взять — музыка! Форма, мелодия, гармония. Талантливая музыка. И она сейчас растет».

Единственный в Индонезии хамам

ПРО НАУКУ

«Я занимаюсь медициной. Давно. Конкретно — мы разрабатываем с близким партнером...работаем над кровью (неужели сыворотка молодости?! - Авт.). Большего сказать не могу, информация закрыта. Сейчас идут разработки, а года через полтора-два все узнают, что мы делали эти 10 лет»

ПРО СЫНА

«Музыка гармонизирует дух. Савва пишет музыку, он читает рэп, но не занимается этим так, как я. Категорически не хочет, чтобы я ему помогал. «Я сам, не надо ко мне лезть» Зарабатывает все тоже сам. Причем, начал это делать лет с семи — разносил журналы и так далее».

ПРО РАЗГОН ЛЕЙБЛА И ВОРОВСТВО

«Почему я разогнал весь менеджерский состав? Воровство стало системным. Воровали на всем, на чем было возможно: тащили камеры, шнуры, батарейки. Надо заплатить за рекламу в интернете — воруют на этом. Я просто устал работать с непонятным контингентом. Я относился к ним как к детям. Вот это все (владения на Бали) я строил для них. Они здесь жили и были, почему они об этом не рассказывают (Елена Темникова, Ольга Серябкина, Наргиз и другие артисты лейбла — Авт.)? Почему они рассказывают только о том, что им не дали? Ведь здесь было написано огромное количество музыки, снято множество клипов, около 100 человек это все обслуживали. Повара, обслуга, танцовщики, шведские столы — все, чтобы развлекать артистов. Я думал, мы все — отряд, а оказалось, что я всех «заставлял». Просишь, к примеру, запостить в инстаграме артиста из нашей же семьи — получаю ответ «не хочу». Командной истории, мечты, которую я хотел создать, не случилось. Ваза не склеилась. Оказалось, это не мой путь. Я совершил большую ошибку, придумав себе, что они — моя семья. Потому что думают, как я. А так не думали и не говорили мне. Все, что сейчас говорят об мне, там нет ни одного аргумента — там сквозящая обида. Они знают, внутри и в душе, как было на самом деле.

Домашний зоопарк

Теперь детский сад закончился, началась рутина — профессиональная работа. Больше не буду относиться к сотрудникам как к части семьи. Я понял, что не может быть двух семей. Она всегда одна. У меня — их трех человек: я, жена и сын».

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