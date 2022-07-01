Военные строители взялись за Мариуполь

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В Мариуполь прибыл с проверкой заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Вместе с главой ДНР Денисом Пушкиным замминистра посетил строительные площадки медицинского центра в Луганске и квартал жилой застройки.

- Новый медцентр площадью 11 тыс. метров квадратных на 200 мест для оказания медицинской помощи жителям Луганска построенный силами Минобороны начнет работу уже в ноябре текущего года. Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, эндоскопии, - прокомментировали в Минобороны.

Также осенью 2022 года Минобороны сдаст в Мариуполе новый жилой микрорайон.

- Военные строители построят 12 пятиэтажных новостроек емкостью более 1 тыс. квартир. Площадь застройки квартала составит 115 Га, - сообщил Тимур Иванов.

Стройки идут повсюду: военные специалисты развернули 3 мобильных цементных завода для обеспечения строительства социальных объектов в ДНР.

Без остановки в Мариуполе работают и полевые кухни. В кварталах города разрушенных в результате обстрелов украинских националистов военные строители организовали бесплатную раздачу гречневой каши с тушенкой, хлеба со сладким чаем.

Горячим питанием обеспечиваются все желающие, а также строители задействованные на возведении социальных объектов города.

Также специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возводят комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой народной республики. Протяженность водовода из Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец составит 21,5 километров.

Решено проложить 4 линии труб, в результате чего их общая протяженность составит более 90 километров. В работах задействовано более 300 человек и 100 единиц строительной и специальной техники.

- Новая водная артерия обеспечит пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР. Работы ведутся одновременно на семи участках. Для наполнения системы водой планируется установить в

водоемах плавучие насосные станции с системами фильтрации. Производительность водовода составит 100 тыс. кубометров в сутки, - отметили в военном ведомстве.

Как сообщили «Комсомолке» в Минобороны России к 26 августа военные строители проведут масштабную реконструкцию разрушенного украинскими националистами в 2014 году мемориала Саур-могила.

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