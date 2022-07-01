Украина ввела визовый режим для россиян с 1 июля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины с пятницы, 1 июля, вводят визовый режим с Россией. Теперь граждане могут оформить украинские визы в специальных визовых центрах VFS Global, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

При этом отмечается, что наличии визы не гарантирует, то человек попадет на Украину - окончательное решение о разрешении на пересечение границы будут принимать сотрудники погранслужбы Незалежной. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, 17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан Российской Федерации. Сообщалось, что визы понадобятся россиянам для въезда на территорию Украины с 1 июля 2022 года.

После этого в МИД РФ сообщили, что Россия ответит на выход Украины из соглашения о безвизовых поездках граждан, что фактически означает введение визового режима для россиян, но с учетом гуманитарного аспекта.