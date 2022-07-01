Лучшее время для эффективных тренировок назвали ученые: для мужчин и женщин оно разное

Возможно, результаты нового исследования сподвигнут вас перестроить занятия на новый лад и получить от них больший результат Фото: Андрей АБРАМОВ

Вы из тех, кто резво взялся за тренировки, но, не увидев скорого результата, бросил? Или, может быть, вы ходите в тренажерный, но не получаете от этого обещанного вдохновения и прилива энергии? Ну или вообще тренируетесь в угоду моде – все пошли, и я пошёл?

Возможно, результаты нового исследования сподвигнут вас перестроить занятия на новый лад и получить от них больший результат.

Научный эксперимент, который провели специалисты Университета штата Аризона, Калифорнийского государственного университета США и Колледжа Скидмор в Нью-Йорке показал, что время суток, в которое человек тренируется, может давать разные результаты. И эти результаты неодинаковы для женщин и мужчин. А еще в ходе исследования выяснилось, что время упражнений по-разному влияет на настроение.

- Существуют определенные периоды времени, когда люди с наибольшей вероятностью достигают поставленных целей в фитнесе, и у мужчин и женщин эти периоды разные. В первую очередь потому, что нейро-гормонально-психологические процессы в организме у тех и других протекают по-разному, - говорит руководитель исследования, профессор кафедры физиологии человека и физиологических наук в Колледже Скидмор в Нью-Йорке Пол Арсиеро.

Результаты работы были опубликованы в медицинском журнале «Frontiers».

Для исследования учёные собрали группу добровольцев из 30 женщин и 26 мужчин. Все они были среднего возраста, здоровые, некурящие и «спортивно подготовленные».

Одной половине участников было поручено заниматься в фитнесс-зале с 6 часов утра до 8-ми. Другой вечером с 18:30 до 20:30.

Все участники тренировались в соответствии с программой, которую разработал доктором Арсиеро – она учитывает достаточное человеческому организму потребление белка в сочетании с тренировками на функциональное сопротивление, интервальным спринтом, растяжкой, а также упражнения на выносливость.

Питание у всех было одинаковым, как в утренней, так и вечерней группах.

Во время исследования его авторы регулярно замеряли ряд результатов, включая мышечную силу участников, состав их тела (процентное содержание жира, воды и так далее), кровяное давление, коэффициент дыхательного обмена.

Отдельно в индивидуальных анкетах отмечались показатели настроения каждого добровольца.

ХОЧЕШЬ ПОТЕРЯТЬ ЖИР, ТРЕНИРУЙСЯ УТРОМ…

Итоги эксперимента показали, что после 12-недельного испытания (именно столько длилось исследование) все участники добились улучшения физического состояния. Однако характер улучшений был разным.

Например, женщины, которые тренировались по утрам, уменьшили количество общего и абдоминального жира. Им также больше остальных удалось снизить кровяное давление и увеличить силу мышц нижней части тела.

Наоборот, у женщин, которые занимались вечером, больше всех накачались мышцы верхней части тела. Шкала повышенного настроения у них скакнула вверх как ни у кого больше. А еще все участницы этой группы отмечали чувство сытости - перед сном у них не было соблазна заглянуть в холодильник.

А вот у мужчин эффект от тренировок в целом был выражен меньше, чем у женщин.

При этом представители сильного пола, которые тренировались вечером, показали улучшение состояния сердца и обмена веществ, а также снижение утомляемости.

Зато «утренние» мужчины улучшили физическую работоспособность.

…А ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ – ВЕЧЕРОМ!

Отдельным аспектом исследования было изучение влияния времени тренировок на настроение.

- В частности, женщины, которые тренировались после полудня, значительно улучшили общее настроение по сравнению с «конкурентками» из утренней группы, - говорит профессор Пол Арсиеро. - Зато мужчины продемонстрировали улучшение настроения независимо от времени тренировок. И в целом процент заряда бодрости у них был выше, чем у женщин. Упражнения, по-видимому, уменьшали у них напряжение и стресс, и позволяли скинуть гнев, так свойственный мужчинам в виду их гормонального статуса.

МУЖЧИНЫ СИЛЬНЕЕ – НО ЖЕНЩИНЫ ВЫНОСЛИВЕЕ

По словам профессора Арсиеро, полученные результаты хотя и неожиданны, но вполне объяснимы:

- Существует несколько возможных различий между женщинами и мужчинами если мы говорим о реакции на упражнения. Это различия в нервно-мышечной функции. Плотности капилляров. Реакции на голод. И даже отличия в жировом обмене. Плюс молекулярные, эндокринные, метаболические и нервно-мышечные факторы.

Да, никто не спорит, что мужчины сильнее – но зато женщины выносливее. Это просто заложено природой.

А чтобы было проще это понять, вспомните хотя бы, как по-разному переносят простуду те и другие (читайте подробнее об этом в материале «Конец насмешкам: мужской грипп на самом деле существует!»).