Свадьба Вячеслава Гришечкина с молодой невестой оказалась под угрозой срыва из-за измены

В этот день Гришечкин должен был объявить дату свадьбы Фото: СОЦСЕТИ

Своего юбилея актёр Вячеслав Гришечкин, ставший всенародно любимым благодаря роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», ждал с особым трепетом. И дело не только в круглой дате. В этот день Гришечкин должен был объявить дату свадьбы с молодой невестой, продюсером Дианой Бичаровой. Однако что-то пошло не так.

Как рассказали сайту kp.ru гости мероприятия, весь вечер жених и невеста сидели за разными столиками и даже не фотографировались вместе, а речь о свадьбе и вовсе не заводили. Оказалось, вечеринку омрачили неожиданные откровения о будущей супруге.

Своего юбилея актёр Вячеслав Гришечкин, ставший всенародно любимым благодаря роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», ждал с особым трепетом Фото: СОЦСЕТИ

- Прямо в день рождения кто-то показал Славе фото, на которых Диана танцует и весьма недвусмысленно обнимается со своим бывшим мужем, - рассказал kp.ru один из друзей артиста. - Этот компромат оказался очень болезненным, ведь именно к этому мужчине Слава все это время ревновал свою молодую невесту. Оказалось, не без оснований. Конечно, она пыталась как-то оправдаться, уверяла, что между ней и бывшим ничего нет. Но он был на таком взводе, что ничего не хотел слушать. Слава просто раздавлен этой изменой и юбилей не отменил только потому, что гости уже ехали в ресторан.

Юбиляра в этот вечер поздравили пародист Александр Песков, актеры Игорь Угольников, Мария Берсенева, артисты Гия Эрадзе, Виктория Пьер-Мари и группа «Божья Коровка». Всех их Гришечкин собирался позвать и на свадьбу. Однако, теперь она под угрозой срыва. Будущие молодожёны, к которым обратился сайт kp.ru, вопрос о бракосочетании синхронно проигнорировали.

Между тем, до этого Вячеслав Гришечкин не раз рассказывал, как обрёл второе дыхание с 33-летней невестой. Предложение Диане он сделал несколько месяцев назад прямо во время спектакля, подарив раритетное кольцо с бриллиантами за 1,5 млн рублей. Сам артист к свадьбе похудел на 15 килограммов, а избранница собиралась предстать на торжестве с новой грудью - оплату пластической операции за полмиллиона взял на себя знаменитый жених.

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Напомним, последние годы звезда сериалов «Солдаты», «Маргоша» и «Сталин» тяжело переживал личную утрату. В 2017 году любимая жена артиста скончалась от рака в возрасте 49 лет. Гришечкин, который винил в трагедии самого себя - мол, был слишком занят карьерой и не смог спасти любимую женщину, с тех пор впал в тяжелую депрессию. Лишь спустя четыре года, когда общие друзья познакомили его с Дианой Бичаровой - продюсером Гогена Солнцева, Дианы Шурыгиной и других скандально известных персонажей светской хроники, артист понял, что слишком рано поставил на себе крест.