«Норникель» встретился с финалистами «Школы общественной дипломатии»

Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

Школа общественной дипломатии» состоялся диалог между её участниками и представителем генерального спонсора конкурса – компании «Норникель». Встреча прошла на площадке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока РФ.

Последний модуль «Школы общественной дипломатии» прошел для 15 финалистов на базе МГИМО и включал в себя курс лекций и мастер-классов, а также знакомство с работой профильных государственных органов: Министерства иностранных дел, Совета Федерации, Федерального агентства по делам национальностей и др.

Одним из мероприятий этапа стала встреча с руководителем региональных программ «Норникеля» Василием Захаровым. В ходе беседы участники высказались о своем видении роли бизнеса в жизни коренных, а также обсудили разные пути взаимодействия крупных компаний и местных этносов.

«Мы сегодня услышали об интересной практике, которую ведет компания «Норникель» на территории Красноярского края», – рассказала финалистка «Школы общественной дипломатии» из ХМАО Вера Кондратьева. «Мне очень понравилась в завершении мысль о том, что это наша общая земля и мы все на ней живем, несмотря на то, являешься ли ты представителем коренного малочисленного народа или нет».

Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

Василий Захаров также обсудил с участниками активную экономическую деятельность горно-металлургической компании в местах традиционного расселения КМНС и рассказал об успешном завершении уникальной процедуры свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) на Таймыре.

«Почему мы сегодня пригласили компанию «Норникель»? Потому что их подходы в области взаимодействия с коренными – передовые в стране», – отметил председатель Совета представителей КМН Красноярского края Григорий Дюкарев. «Если широко обсуждать и распространять эти подходы, то мы можем что-то применять на других территориях, а может быть, даже международные финансовые институты в своих политиках начнут учитывать опыт «Норникеля».

Организаторы конкурсной программы уверены, что «Школа общественной дипломатии» продолжит совершенствоваться и создавать условия для достижения основной цели – эффективной работы коренных малочисленных народов на федеральном и международном уровнях.

Фото: Ольга ЛОБАЧЕВА

Руководитель региональных программ компании «Норникель» Василий Захаров подтвердил: «Есть такой термин, как «повышение потенциала коренных народов» – это обучение и развитие. Я думаю, что «Школа общественной дипломатии» поможет многим слушателям стать лидерами среди своих народов и аккумулировать, выражать их точку зрения и помогать людям принимать решения в рамках установленных процедур».

Организаторами Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» являются Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, МГИМО МИД России, ФАДН России при поддержке компании «Норильский никель».

По итогам московского этапа «Школы общественной дипломатии» будут определены победители, которые получат образовательные гранты на прохождение обучения по программам MBA и в магистратуре ведущих вузов России.

Напомним, Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и компанией Норникель в 2020 году было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам устойчивого развития КМН РФ , также летом 2020 года Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации была проведена этнологическая экспертиза на территории Таймыра совместно с компанией Норильский никель, Ассоциацией коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края и представителями научного сообщества.