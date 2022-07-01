Клеопатра была не красавицей, а Санта-Клаусу перед смертью сломали нос: Как на самом деле выглядели легендарные личности

Одно только имя Клеопатра уже много веков является символом красоты и чувственности.

О внешнем виде героев далекого прошлого мы привыкли судить весьма приблизительно. Ведь история фотографии насчитывает лишь чуть более 150 лет, а многие образы из глубины веков до нас дошли лишь в виде единичных изваяний, масок или портретов.

Или не дошли вообще. Раньше в этом случае за дело брались антропологи, которые на основании скелетных остатков восстанавливают внешний облик того или иного человека. Пионером такой методики стал советский ученый Михаил Герасимов, благодаря которому мир смог увидеть, как выглядели Иван Грозный, Тамерлан, Ярослав Мудрый, а также кроманьонцы и неандертальцы.

Сегодня специальные компьютерные программы вкупе с искусственным интеллектом в состоянии воссоздать облик египетских фараонов и христианских святых, древних правителей, поэтов, ученых, полководцев.

ЦАРИЦА ЕГИПТА

Одно только имя Клеопатра уже много веков является символом красоты и чувственности. Лицо этой гречанки из династии Птолемеев взирает на нас с эмблем косметических фирм и салонов красоты, разнообразных сувениров и безделушек. И у каждого художника – своя Клеопатра (чаще всего с чертами Элизабет Тейлор, Вивьен Ли или Софи Лорен, в разные годы воплотивших образ царицы на киноэкране). Но на самом деле до наших дней дошли лишь несколько монет с ликом правительницы Египта, несколько ее примитивных портретов и один бюст (причем музейные работники и археологи вовсе не уверены, что древний скульптор высек из камня именно Клеопатру).

Также есть несколько письменных источников, авторы которых описывают внешность царицы. За основу чаще всего берут записки Плутарха. Он честно признавал, что «ее красота сама по себе не была несравненной или такой, чтобы поразить тех, кто ее видел».

Всю эту информацию тщательно проанализировал компьютер и реконструировал образ, который поразил всех: Клеопатра была далеко не красавицей, особенно портил ее лицо крючковатый нос.

Но, возможно, в ближайшем будущем вердикт будет пересмотрен: археологи заявили, что нашли гробницу Клеопатры. И если они не ошиблись, то исследование мумии позволит искусственному интеллекту оперировать еще большим набором данных.

Это Николай Угодник, вполне реальный персонаж, существовавший в мировой истории

СВЯТОЙ УГОДНИК

Никто уже не удивляется возможностям компьютерных программ рисовать и оживлять сказочных персонажей. С определенной долей уверенности можно говорить, что, например, Русалочки в действительности никогда не существовало. А вот у русского Деда Мороза и западного Санта-Клауса – общий предок. Это Николай Угодник, вполне реальный персонаж, существовавший в мировой истории. В христианстве он почитается как чудотворец, на Востоке является покровителем путешествующих, на Западе – детей. Но основе его жития, в котором среди прочего рассказывает о приданом, которым он обеспечил трех дочерей разорившегося богача, и возникла традиция рождественских и новогодних подарков.

Его мощи теперь покоятся в храме на венецианском острове Лидо. В 1987 году проводилась их антропологическая экспертиза, которая, кстати, показала, что у двойника Деда Мороза был сломан нос. Историки предполагают, что травма была следствием преследований христиан в эпоху Диоклетиана. Удивительно, но современная реконструкция прижизненного изображения Николая Угодника очень похожа на изображения этого святого на средневековых фресках.

Портрету Николая Коперника в советских учебниках астрономии не везло

ЗВЕЗДОЧЕТ

Портрету Николая Коперника в советских учебниках астрономии не везло: ему, впрочем, как и всем остальным исследователям звездного неба, школьники пририсовывали очки и зажженную папиросу. Конечно же, автор теории гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции, таких «почестей» не заслуживал. Да и при жизни его не очень ценили: нет ни одного портрета этого ученого, который был бы атрибутирован как его прижизненный. То есть мужчина с длинными и волнистыми волосами и строгим взглядом, чьим изображением всегда иллюстрируют учебники и научные издания – вовсе никакой не Коперник. Исследователи установили, что в те времена мужчина вряд ли мог позволить себе носить волосы до плеч и не иметь бороды.

Но в 2005 году в польском Фромборке была найдена могила Коперника. Исследование ДНК сохранившихся костей и черепа, а также волос, найденных в одной из книг, принадлежавших великому астроному, подтвердили подлинность останков. Увы, истлела нижняя челюсть, являющаяся для реконструкции крайне важным элементом. Но, в целом, искусственный интеллект справился и восстановил прижизненный образ умершего в возрасте 70-и лет ученого.

Максимильен Робеспьер вошел не только в историю Франции, но и в мировую историю как революционер, постепенно превратившийся в террориста.

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙ РЕВОЛЮЦИИ

Максимильен Робеспьер вошел не только в историю Франции, но и в мировую историю как революционер, постепенно превратившийся в террориста. Один из самых наиболее известных деятелей Великой французской революции, он до сих пор остается еще и одним из самых спорных. Так, например, его именем в Париже не названо ни одной улицы.

Пока Робеспьер был у власти, художники, граверы и скульпторы изобразили его в самых разных проекциях. Но, как выяснилось, все эти картины, гравюры и бюсты, мягко говоря, приукрашивали модель. В письменных источниках прямо говорится, что коротышка Робеспьер был далек от самых минимальных стандартов мужской красоты.

Точки над «и» расставила реконструкция, сделанная с использованием посмертной маски Робеспьера, казненного на гильотине: революционер был совсем не красавцем, каким его изображали. Кстати, маску сняла… мадам Тюссо, основательница ставшего знаменитым музея восковых фигур.

Еще одна француженка, маркиза де Помпадур стала звездой истории мирового фаворитизма

ЛЕГЕНДАРНАЯ ФАВОРИТКА

Еще одна француженка, маркиза де Помпадур стала звездой истории мирового фаворитизма: на протяжении двадцати лет она имела огромное влияние на все стороны жизни Франции, будучи сначала любовницей, а потом просто закадычной подругой короля Людовика XV.

Разумеется, придворные художники только и делали, что изображали маркизу на своих полотнах, а верноподданные короля даже вышивали черты де Помпадур на гобеленах.

После того, как сначала скончалась маркиза, а затем и сам король, о них стали вспоминать не очень лестно. Вполне себе симпатичную мадам стали рисовать настоящей уродиной, и в чехарде событий никто уже не мог разобрать – какие из портретов маркизы являются максимально приближенными к истинному облику Жанны-Антуанетты Пуассон, ставшей волею судеб той, на чьей могиле, как говорят, долгое время красовалась эпитафия «Здесь покоится та, что двадцать лет была девственницей, десять – шлюхой, а тринадцать – сводницей».

Искусственный интеллект, оперируя всеми известными о Помпадур данными, нарисовал ее максимально приближенный к оригиналу портрет. И стало понятно, что Людовик XV знал толк в женской красоте.

Исследователи уже давно разложили по полочкам все творчество Шекспира.

ВЕЛИКИЙ ДРАМАТУРГ

Исследователи уже давно разложили по полочкам все творчество Шекспира. Замахнулись даже на его сексуальную ориентацию, решив, что его ранние сонеты посвящены существу мужского пола. Но репутацию поэта и драматурга спас документально зафиксированный брак с женщиной и народившееся потомство.

А вот прижизненных изображений, равно как и письменных описаний внешности Шекспира, не сохранилось. Так что до сих пор ведутся многочисленные споры о его облике. Казалось бы, есть несколько его портретов, а также бюст, установленный на могиле, но все они датированы более поздним временем. Негласно решено, что ориентироваться все будут на картину, изображающую двух мужчин, на обороте которой имеется надпись «Бен Джонсон и Уильям Шекспир играют в шахматы». Радиоуглеродный анализ подтвердил, что она была нарисована сразу после смерти поэта.

С некоторой уверенностью можно утверждать, что облик Шекспира можно воссоздать, используя его посмертную маску. Но у нее – туманная история: она была обнаружена в лавке старьевщика, и историки решили, что она очень похожа на лицо Шекспира в гробу, запечатленное одним из художников. Только на основании этого сходства и было решено считать ее посмертным ликом поэта и одной из основ для реконструкции его образа. Компьютер вывел каждую морщинку на лице Шекспира, и созданный им образ радикально отличается от всех известных нам изображений великого англичанина.