20 идей по развитию России: работа для подростков

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает дать подросткам эти новые возможности, опираясь на примеры развитых стран. Например, снизить легальный возраст для получения работы до 13 лет, предоставлять субсидии компаниям, освободить работающих подростков от взносов по социальному страхованию и отменить занижение нормы рабочих часов. Реализация этих инициатив, при должной поддержке государства, даст большую общественную пользу и серьезную мотивацию для молодежи.

Наш корреспондент Антон Челышев обсудил эти меры с экспертом по трудоустройству Гарри Мурадяном.