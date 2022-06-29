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Экономика29 июня 2022 12:00

20 идей по развитию России: работа для подростков

За 2020 год российские школьники в три раза чаще стали искать работу. Подростки стараются стать самостоятельными, чтобы не спрашивать деньги на развлечения у родителей, однако возможностей получить такой опыт у них достаточно мало

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает дать подросткам эти новые возможности, опираясь на примеры развитых стран. Например, снизить легальный возраст для получения работы до 13 лет, предоставлять субсидии компаниям, освободить работающих подростков от взносов по социальному страхованию и отменить занижение нормы рабочих часов. Реализация этих инициатив, при должной поддержке государства, даст большую общественную пользу и серьезную мотивацию для молодежи.

Наш корреспондент Антон Челышев обсудил эти меры с экспертом по трудоустройству Гарри Мурадяном.

20 идей по развитию РоссииБИЗНЕС-ПРЕСС