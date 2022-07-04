"Моду" на курение у подростков нужно срочно уничтожать!

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Следующая цель (согласно концепции государственной политики противодействия потреблению табака и никотинсодержащей продукции) - к 2035 году сократить число курильщиков до 21%. По мнению автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова, достичь этого можно только объединив усилия и затягивать нельзя.

У НАС: ПОТРЕБЛЕНИЕ НИКОТИНСОДЕРЖАЩИХ ИЗДЕЛИЙ ПОРОЙ НАЧИНАЕТСЯ В 12 ЛЕТ!

Физиологически и ментально человек формируется к 20–22 годам, а курение приносит наибольший вред именно растущему организму. Курение оказывает негативное влияние на:

• органы дыхания,

• голос,

• рост,

• нервную систему,

• органы зрения,

• органы слуха,

• сердечно-сосудистую систему,

• кожу,

• органы желудочно-кишечного тракта,

• половую систему…

Поэтому потребление сигарет, вейпов, снюсов, электронных систем нагревания табака и прочих продуктов, содержащих никотин, в юном возрасте имеет гораздо более тяжкие последствия для умственного и физического здоровья, чем для взрослых.

Мало кто удивляется, что в нашей стране средний возраст начала курения табака составляет 17–19 лет, а потребление других никотинсодержащих изделий начинается еще раньше (!) - в возрасте 12–15 лет (это – по данным Минздрава России). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) России в 2015 году провела исследования среди учащихся школ в пяти российских городах. Выяснилось, что в среднем 15,1% детей в возрасте 13–15 лет регулярно (!) употребляют табачную продукцию. Среди студентов вузов и колледжей от никотиновой зависимости тогда страдали примерно 75% юношей и 55% девушек.

Но самое страшно не в этих цифрах, а в общем отношении к проблеме: в том же 2015 году 53,4% курящих подростков Москвы в возрасте 13–15 лет могли беспрепятственно (!) покупать табачную продукцию, и никто не останавливал их. Очевидно, что и сейчас, несмотря на ужесточение мер наказания и возросшие штрафы, в стране существуют точки продаж, которые продают сигареты и вейпы подросткам.

А ведь зависимость развивается стремительнее, и начавшим курить в подростковом возрасте во много раз сложнее бросить в дальнейшем. Именно по этим причинам в последнее время развитые страны обращают внимание на регулирование курения среди подростков и молодежи.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КОРРЕСПОНДЕНТА «КП»

В мою молодость (80-е годы прошлого века) подростку купить сигареты в магазине было просто невозможно – никому и в голову не приходила такая идея. Зато во дворе провинциального городка в Ульяновской области всегда находились старшие товарищи, которые с удовольствием поделятся «гадостью».

На подростков очень хорошо действует фраза «Ну что ты, как маленький?» После этого каждый захочет стать «героем» и потянется к сигарете. Так было и со мной. К счастью, вредная привычка не прижилась – я занимался спортом и во дворе появлялся редко. Но многие товарищи стали заядлыми курильщиками, что уже во взрослой жизни отразилось на их здоровье.

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У НИХ: ПОДНИМАЮТ ВОЗРАСТ И УЖЕСТОЧАЮТ МЕРЫ

Самый свежий пример – Сингапур. Он же, пожалуй, один из самых ярких. Ситуация здесь – не критическая. Ни о каких 29% курильщиков речь не идет (в 2020 году число курильщиков снизилось до 10,1% по сравнению с 10,6% в 2019 году). Но власти считают, что можно снизить еще. В Сингапуре с 1 января 2021 года легальный возраст на покупку, использование, владение, продажу и поставку табачной продукции был поднят с 20 лет до 21 года. Те, кто младше 21 года, пойманные за потреблением, покупкой или хранением табака, штрафуются до 300 сингапурских долларов (около 11 500 рублей по состоянию на 27 июня 2022 года). Дальше – штрафы возрастают кратно. За предоставление табака человеку, не достигшему 21 года, пособник нелегальному курению наказывается штрафом 500 долларов (19 200 рублей), а за повторное нарушение - 1 000 долларов (38 400 рублей).

За приобретение табака для подростков и молодежи штрафы еще более внушительные: 2 500 долларов (96 000 рублей) – за первое нарушение и 5 000 долларов - за повторное. Продажа людям до 21 года предпринимателями тоже серьезно пресекается. Он получит штраф на 5 000 долларов (около 193 000 рублей по состоянию на 27 июня 2022 года), и его лицензия на реализацию табака будет приостановлена! В случае повторного нарушения штраф возрастает вдвое, и лицензия изымается навсегда.

Для привлечения причастных к ответственности не нужно хватать кого-то за руку и тащить в полицию. Достаточно сообщить о нарушителях на правительственном сайте, заполнив простую специальную форму.

А еще в Сингапуре разработана и действует Национальная программа по избавлению от никотиновой зависимости IQuit. Курильщика, желающего избавиться от зависимости, регистрируют в клиниках и в специализированных аптеках. Для них составляются индивидуальные программы и оказывается поддержка по телефону и через онлайн сообщества.

Недавний опыт США также доказывает, что повышение легального возраста для потребления никотина является одной из эффективных мер в борьбе с курением в молодом возрасте. 20 декабря 2019 года в Штатах вступил в силу закон, запрещающий продажу сигарет и других никотинсодержащих продуктов лицам младше 21 года. Всего за один год их потребление среди учащихся школ и колледжей сократилось на 28%: с 6,2 миллионов в 2019 году до 4,47 миллионов в 2020 году. За продажу никотиновой продукции лицу младше 21 года ритейлер получит предупреждение. Повторные нарушения грозят нарастающим штрафом от $301 до $12 045 (от 16 000 до 640 156 рублей по состоянию на 27 июня 2022 года). А если продавец попался пять и более раз в течение последних 36 месяцев на этом нарушении, то регулятор может запретить ему продажу никотинсодержащей продукции в той локации. Чтобы избежать случаев, когда нарушающий закон продавец оправдывается тем, что клиент выглядит на 21 год, надзорный орган в США обязывает запрашивать документы у всех покупателей возрастом до 27 лет.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДМИТРИЯ ДАВЫДОВА

Чтобы сократить число курильщиков среди молодого поколения, Дмитрий Давыдов предлагает:

• через год после издания закона поднять легальный возраст для никотинсодержащей продукции с 18 до 19 лет, через два года с 19 лет до 20 лет, а через три года до 21 года;

• также через год установить административную ответственность для лиц от 18 лет, но не достигших законного возраста, за покупку, употребление и хранение никотинсодержащей продукции. Штраф станет сдерживающей мерой против контакта с табачными изделиями для совершеннолетних. А для подростков младше 18 лет угроза штрафа в будущем будет мотивировать не начинать курить вообще. По этой же причине и родители будут стремиться не допустить пристрастия к курению у своих детей;

• поднять размер штрафа за вовлечение в курение граждан, не достигших легального возраста. Сейчас штраф составляет всего 1 000–2 000 рублей, а для родителей и законных представителей 2 000–3 000 рублей. Существующие штрафы не сопоставимы с катастрофическими последствиями. Мера ответственности за такие поступки должна быть такая же, как и для граждан, незаконно продающих сигареты, то есть 20 000–40 000 рублей;

• для продавцов товаров, содержащих никотин, за повторное нарушение в течение 12 месяцев, помимо существующего штрафа, установить запрет на продажу никотинсодержащей продукции на 6–12 месяцев. Текущий штраф хотя и является сдерживающей силой, но не защищает полностью от систематического нарушения.

Вышеуказанные меры в совокупности приведут к значительному сокращению числа потребителей никотинсодержащей продукции среди подростков и молодежи, что приведет к сокращению случаев отставания в развитии и ранних заболеваний среди населения. Молодое поколение, свободное от зависимости и более здоровое физически и умственно, принесет гораздо больше пользы для развития и процветания страны, также сократятся экономические потери, связанные с курением и его последствиями.

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ОТВЕТ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ответ на предложения Дмитрия Давыдова пришел за подписью Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко. В нем, в частности, говорится: Ваше обращение (вх. № 19638п от 16 марта 2022 года) в адрес Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с предложениями по совершенствованию законодательства Российской Федерации снижения потребления никотинсодержащей продукции среди подростков и молодежи рассмотрено в Комитете Совета Федерации по социальной политике (далее - Комитет).

Комитет разделяет Вашу обеспокоенность в связи с распространенностью потребления такой продукции, особенно изделий, потребляемых с помощью устройства для нагревания табака, среди подрастающего поколения.

Идея увеличения минимального возраста продажи табачной и никотинсодержащей продукции до 21 года неоднократно высказывалась специалистами в области здравоохранения.

Однако, предлагаемые изменения вступают в противоречие со статьей 60 Конституции Российской Федерации, предусматривающей, что гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет, а также с пунктом 1 статьи 21 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающим, что способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста…

…Законодательная инициатива, предусматривающая резкое увеличение штрафных санкций за нарушение запретов, установленных законодательством Российской Федерации, может быть разработана на основе статистических, аналитических и иных данных, свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования.

В связи с этим, Комитетом запрошены статистические данные о привлечении к ответственности по статье 6.23 (Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции) и части 3 статьи 14.53 (Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Благодарим Вас за гражданскую позицию и неравнодушное отношение к обозначенной теме, а также отмечаем объём проделанной работы по подготовке предложений, которые будут учтены в дальнейшей законотворческой работе Комитета.

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КОММЕНТАРИЙ ОТ ДМИТРИЯ ДАВЫДОВА

Дмитрий Давыдов поблагодарил Комитет Совета Федерации по социальной политике за положительный отзыв, готовность учесть его предложения, но привел новые аргументы.

Во-первых, статьи Конституции и Гражданского кодекса, которые приводит Комитет в ответе, направлены на утверждение независимости в принятии законных решений при достижении необходимого уровня зрелости. Но они не мешают законодателям устанавливать четкие границы дозволенного.

Конституция гласит, что гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Следовательно, при наступлении этого возраста гражданин может вступать в правовые отношения в соответствии со своей внутренней волей. Однако, эти отношения строго ограничены рамками, прописанными законом. Если закон устанавливает запрет на то или иное действие, то право поступать по своему желанию в данной конкретной сфере ограничено. Конституция не запрещает дифференциацию законодательных мер по возрастному признаку.

Комитет утверждает, что статья 21 ГК РФ, устанавливающая право участия в гражданско-правовых отношениях, к которым относится и приобретение товаров и услуг, не позволяет повысить возраст покупки табака до 21 года, поскольку это означало бы ограничение совершеннолетних в осуществлении их прав. С таким утверждением трудно согласиться, поскольку по факту статья 26 ГК РФ устанавливает право самостоятельно без согласия родителей распоряжаться своими заработками, стипендией и иными доходами уже в 14 лет, а не в 18 лет. С одной стороны, закон защищает право подростков от 14 лет потратить личные средства на покупку тех или иных товаров в магазине, к коим могут относиться и сигареты. Но, с другой стороны, есть и запрет на распространение вредной продукции в их среде с целью не допустить вреда. Отсюда следует вывод, что между статьями ГК и возрастными ограничениями в других законах нет никакого противоречия. Значит, повышение возрастного ограничения до 21 года для продажи опасных вредных изделий не будет идти вразрез с действующим законодательством.

Ограничение возраста, превышающего возраст совершеннолетия, при приобретении и использовании опасных товаров практикуется в разных странах, в том числе и в России. Например, в РФ законом установлен легальный возраст для покупки огнестрельного оружия 21 год, и здесь нет противоречия и ущемления прав.

Таким образом, юридических препятствий для ограничения продажи губительной никотинсодержащей продукции лицам до 21 года не наблюдается.

Во-вторых, Дмитрий Давыдов просит обратить внимание, что главный фокус его предложения – это не просто запрет продажи, а именно запрет на покупку, употребление и хранение никотинсодержащей продукции лицам, не достигшим легального возраста. Предлагается путем установления наказания за эти действия для лиц, младше 21 года, полностью вывести обращение такой отравляющей продукции среди подростков за рамки дозволенного законом.

С этими доводами согласен член координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков: «У нас почему-то разрешена до сих пор несанкционная продажа электронных сигарет, вейпов. А дистанционная продажа в принципе означает, что это доступно для несовершеннолетних. Потому что контроль очень слабый и, если это тем более оплата наличными, это практически легализация продажи несовершеннолетним. Контроль и надзор – это, конечно, самое первое, что необходимо делать».

Дмитрий Давыдов просит Совет Федерации выступить с инициативой установить административную ответственность за покупку, употребление и хранение никотинсодержащей продукции лицами младше 21 года (19 и 20 в первый и второй годы действия закона).

Когда правоохранительные органы начнут следить за исполнением предлагаемого закона и штрафовать злостных нарушителей, ситуация в стране с молодежным и подростковым курением в корне изменится. Именно штраф может образумить молодого человека и мотивировать его к принятию решения бросить курить, что в итоге сбережет для него гораздо больше средств, которые регулярно тратятся на приобретение товаров под влиянием пагубной зависимости.

Так посредством закона можно сделать курение немодным среди молодых людей. Тогда они будут обходить стороной изделия из никотина, чтобы не попасться не только на употреблении, но и на приобретении и хранении.

Также Дмитрий Давыдов просит уведомить о принятом решении по итогам оценки запрошенной информации относительно его предложений об ужесточении ответственности за продажу и за вовлечение в курение не достигших легального возраста.

Он уверен, что предлагаемые меры позволят не только сохранить здоровье целому поколению россиян, но и сократить расходы государства, возникающие из-за негативных последствий от курения.

У Правительства РФ уже есть стратегический план по борьбе с курением. Но, очевидно, этих мер недостаточно. А проблема с развитием технологий становится еще более острой. В ее решении без участия государства не обойтись. Дмитрий Давыдов надеется, что это и другие его предложения получат законодательную поддержку.

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