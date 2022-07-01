Игорь Николаев обратился к россиянам с важным сообщением: "Невеста"

Композитор и певец Игорь Николаев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Николаев несказанно порадовал своих преданных поклонников. Композитор с неповторимым тембром голоса поделился счастьем.

Игорь Николаев выпустил премьеру. Речь идет о ремиксе хита маэстро под названием "Невеста". Композиция ранее звучала на многих свадьбах. "Как говорится, совет да любовь!" - объявил Николаев.

Отметим, что это первый релиз певца после продолжительного перерыва. Сейчас Николаев больше занимается семейными делами и поддерживает форму на тренировках. Его во всем поддерживает третья жена Юлия Проскурякова.

Пара узаконила отношения в 2010 году, супруги воспитывают шестилетнюю дочь Веронику. Знаменитости души не чают в крохе.

Проскурякова буквально вымолила ребенка - долго не могла забеременеть. В 2013 году она отправилась в Покровский женский монастырь, чтобы попросить помощи у Матроны Московской, а затем поехала с мужем в храм, где хранились мощи святых Петра и Февронии.

"Ждали и молились. А радикальных медицинских мер не предпринимали. И, как оказалось, поступили правильно: когда мы расслабились, тут-то все и случилось… Думаю, что каждой паре Бог дает ребенка, когда нужно", - отмечала артистка.