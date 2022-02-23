Безутешная жена Игоря Николаева льет горькие слезы из-за горя в семье

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодая жена Игоря Николаева переживает невосполнимую утрату. Юлия Проскурякова потеряла близкого человека. Артистка никак не может смириться со смертью любимой бабушки.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев женаты уже 16 лет. Они в любви растят дочь Веронику. Однако даже их идеальную семью не обходят беды и горести. Юля потеряла любимую бабушку.

"Мне тебя очень не хватает, моя любимая бабушка Шура. Год без тебя, без наших разговоров, без твоих теплых, мягких рук, без твоей улыбки", - написала она в блоге.

Проскурякова была очень близка с родственницей. Боль молодой женщины настолько сильна, что она льет горькие слезы. "Звоню тебе иногда, знаю, что никто трубку не возьмет и все равно звоню", - сделала она душераздирающее признание под совместной фотографией с дорогим для нее человеком.

Отметим, страшное горе настолько опустошило артистку, что она толком не порадовалась годовщине со дня встречи с Николаевым. 21 февраля 2006 года артисты познакомились в Екатеринбурге. Эта перевернуло их жизни.

Супруги счастливы вместе. Артистка подарила автору-песеннику истинную радость после его болезненного расставания с заводной украинкой Наташей Королевой. Она вдохновила влюбленного композитора на написание песен, впоследствии ставших хитами.