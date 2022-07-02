Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире2 июля 2022 5:16

Антирекорд Байдена: Более 70% американцев не хотят видеть его следующим президентом США

Опрос показал, что 71% американцев против участия Байдена в следующих выборах президента США
Юрий МАЙБОРОДА
Байден слишком стар для своей работы

Байден слишком стар для своей работы

Фото: REUTERS

Согласно опросу американского центра политических исследований Harvard CAPS/Harris Poll, 71% граждан США против того, чтобы нынешний президент Джо Байден выставлял свою кандидатуру на следующих выборах.

Свою позицию американцы обосновывают различными причинами: примерно половина противников Байдена называют его плохим президентом, каждый третий считает, что Байден слишком стар для своей работы, а около четверти респондентов уверены в том, что в американском обществе назрела необходимость в смене руководства.

Кроме того, национальные СМИ подчеркивают, что разрыв между Байденом и Трампом продолжает увеличиваться. Если бы выборы состоялись сегодня, республиканцу удалось бы набрать не менее 44% голосов, тогда как действующий президент вряд ли получил бы больше 39%.

Примечательно: более четверти американцев заявили, что готовы, если понадобится, взять в руки оружие и выступить против правительства страны. При этом заявление Байдена о готовности участвовать в следующей президентской гонке поддерживают даже не все его соратники по Демократической партии США.

В то же время среди республиканцев Трамп продолжает оставаться ключевой фигурой и, к выборам 2024 года он, скорее всего, не только сохранит, но и приумножит свою популярность. Особенно на фоне просчетов нынешней администрации Белого дома.

Политика: ВЫБОРЫ