"Северный поток" остановится в июле на 10 дней. Минимум

"Северный поток" с 11-го по 21-е июля полностью останавливает перекачку газа Фото: REUTERS

- Олаф, зови детей! Нет детей? Зови тогда свою жену Бритту! Страшную весть принес я в твой дом. "Северный поток" останавливает прокачку газа в Германию по обеим своим ниткам, - примерно так мог бы я начать сейчас свой приезд в гости к канцлеру Германии.

Действительно "Северный поток" с 11-го по 21-е июля полностью останавливает перекачку газа, причем, по обеим своим ниткам. Речь не о "СП – 2". Обе нитки которого так и не начали работать, а о первом газопроводе, две нитки которого все эти годы исправно снабжали локомотив европейской экономики топливом и сырьем.

И в этом решении, обнародованном компанией-оператором Nord Stream AG, не стоит искать никаких политических мотивов. Это ежегодная процедура технического обслуживания, прописанная техрегламентом и существующая в контракте. И "Комсомолка" об этом уже писала. Как и о том, что в отправке на профилактический осмотр и ремонт газовой турбины с одной из станций этого газопровода, которая сейчас пылится где-то в Канаде после проведенных процедур, а немцы пока тщетно пытаются вернуть ее на рабочее место, тоже не было никакой политики, а лишь педантичное следование все тому же техническому регламенту и условиям контракта. Скажу даже больше – еще три аналогичные турбины компании "Сименс" с этого газопровода должны вскоре пройти такие же ремонты и осмотры. Только вот сейчас отправлять их в Канаду вряд ли кто решится, а без прохождения ими необходимых работ педантичные немцы просто будут обязаны отозвать разрешение на дальнейшую эксплуатацию газопровода.

Призрак, нет, не коммунизма, а гораздо более страшный загулял, если не по всей Европе, то по самой промышленно развитой ее части. На днях глава Международного энергетического агентства сообщил, что в июне Евросоюз впервые получил больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России. Чем вызвал настоящую эйфорию у многих западных антироссийских политиков. Но на их месте я бы предпочел не обольщаться, а сначала посчитать. И тогда кажется, что заслуги США в этом деле, мягко говоря, преувеличены, и расставлять акценты надо правильно. Это не США поставили настолько больше газа Европе, что опередили Россию, это из России стало поступать газа настолько меньше, что США вышли на первое место. Как в анекдоте про "есть нюансы".

По газопроводу "Ямал – Европа" сейчас поставляется 0 целых 0 десятых кубометра в сутки.

По "СП" пока идет около 70 млн кубов в сутки при норме в 170 млн.

Украинская ГТС сейчас перекачивает в Европу порядка 40 млн кубов, часть которых Украина отбирает в виде так называемого виртуального реверса.

Есть еще "Турецкий поток"., предельная пропускная способность составляет 90 млн кубометров газа, но он в третьей декаде июня тоже закрывался на профилактические работы, а сейчас по нему, дай Бог, если перекачивается 30 миллионов кубометров газа. То есть, без "СП - 2" потенциал поставок российского газа в Европу по вышеперечисленным маршрутам составляет гигантский объем около 600 миллионов кубометров, а в реальности на последней июньской неделе он вряд ли превышал 100 миллионов.

Полная остановка "Северного потока" на декаду явно приведет к тому, что объем поставок по итогам месяца станет еще меньше, и США сохранят свое лидерство по поставкам газа в Европу и в июле. Что там будет в дальнейшем с ремонтом турбин, канадская бабушка надвое сказала. А вот последствия для экономики Германии в случае полной остановки поставок газа из России немецкие эксперты уже просчитали.

Немецкая газета Bild со ссылкой на исследование Объединения баварской экономики опубликовала результаты этого анализа. Прекращение поставок газа из России приведет к падению ВВП Германии на 12,5%. Из отраслей немецкой экономики буквально рухнут стекольная, сталелитейная, пищевая, химическая отрасли промышленности, загнется германский агропром, а общие потери немецкой экономики составят 193 млрд. евро (минус 5 плюс 10 млрд.). В стране появятся свыше 5 600 000 новых безработных из-за ликвидации их рабочих мест. И экономика Германии в итоге окажется в … Извините, но лучше не называть одним термином координаты этого места в приличном обществе и публичном пространстве.

В общем, картина "Газ и немцы" в новой вариации. Но ведь это все просто очень смешно, не правда ли, Олаф?

Надо сцепить зубы и бороться против России, приступив к разработке седьмого пакета санкций.

Флаг в руки и ветер в спину. Не забудьте утешить немцев, что свои жертвы они несут не из-за бездарности правительства, а ради Украины и демократии. И начинайте закупать дрова, дефицит которых тоже уже зафиксирован в Германии вместе с ростом цен до 110 евро за кубометр бревен, которые надо еще распилить и расколоть. Если Путин, конечно, разрешит. Потому что своих дров у немцев тоже нет. И им, как предупреждал президент России еще много лет назад, придется покупать их в Сибири.

Но для этого ведь надо не только согласием Путина заручиться, а и отменить пятый пакет санкций, который запретил покупать древесину у России.

И, заметьте, все сами и собственноручно. Москва пока фактически только наблюдает со стороны с той или иной степенью заинтересованности наблюдателя, что страны ЕС в следующий раз против себя придумают и дойдут ли до окончательного суицидного сценария.