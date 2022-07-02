Теперь официально: ковид создали в лаборатории, технологии американские

Какова цель создания вируса, тут можно строить бесконечное количество загадок Фото: EAST NEWS

То, что ковид создан искусственно, было понятно многим врачам с первого дня. Хотя сами по себе коронавирусы – явления природные, именно в этой разновидности были детали, которые говорили о том, что его «подрихтовали», дабы сделать более летальным. Это было очевидно и простым наблюдателям со стороны. То он набрасывается на пожилых, то на молодых; то он реагирует на вакцину, то игнорирует ее. Но одно дело – подозревать, другое – заявить официально.

В мире медицины есть единственный источник информации, которому принято доверять – журнал The Lancet. В пандемию этот журнал создал комиссию по коронавирусу, которую возглавил доктор Джеффри Сакс. Сам журнал проявлял, как говорилось, «крайнюю осторожность» и публиковал статьи с опозданием (зато проверенные) и на второстепенные темы. Теперь понятно, что дело не в осторожности: и журналу, и комиссии просто заткнули рот.

Об этом рассказал сам Джеффри Сакс на медицинской конференции в Испании, передает RT. Более того, он заявил, что технологии – американские; никакая иная страна такими не располагает, и вообще это «почерк США».

Теперь выясняется, что правду усиленно пыталась скрыть Всемирная организация здравоохранения (с ней Россия недавно разорвала все отношения). Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус давил на ученых, утверждая, что коронавирус создали китайцы в лаборатории Уханя. При этом еще с 2021 года власти США стали признавать, что китайцы, первыми столкнувшиеся с коронавирусом, понятия не имели, что это такое.

Пока что картина вырисовывается такая: США зачем-то создали вирус, и подбросили его китайцам, чтобы подумали именно на них. Какова цель создания вируса, тут можно строить бесконечное количество загадок. Есть версии, что некие миллиардеры решили «почистить человечество», которому, дескать, нечего есть – так они боролись с перенаселением, а заодно с глобальным потеплением. В СМИ публиковалась не менее правдоподобная версия о том, что все вышло практически случайно: некий стартап в США судорожно искал деньги, и решил подрихтовать природный вирус, чтобы военные заплатили за исследования. Без военных и вообще правительства США вряд ли обошлось (это теперь те и другие строят невинность).

Видимо, за этим признанием доктора Сакса откроются ворота истины, и мы узнаем много нового.