Китай призвал ВОЗ внимательнее изучить теорию о завозе коронавируса-19 в Ухань Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирной организации здравоохранения следует внимательнее изучить все версии происхождения новой коронавирусной инфекции, в том числе ее завоза в китайский Ухань, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Как отметил Лицзянь, в вопросе изучения коронавируса все стороны должны уважать позицию ученых и не допускать политизацию исследований. По словам представителя китайского МИД, утечка вируса из лаборатории маловероятна, а происхождение COVID-19 может связано с замороженной продукцией, доставленной в Ухань из-за рубежа.

Как писал сайт kp.ru, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Он отметил, что властям Китая следовало бы более открыто и прозрачно сотрудничать по этому вопросу.

Напомним, что ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что коронавирус был создан китайскими учеными в лаборатории. По их версии, уханьские исследователи работали над усилением природной заразности вируса, чтобы он быстро размножался в клетках человека.