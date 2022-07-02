Почему акулы нападают на людей: пять наивных вопросов

Человек в пищевой цепи акулы далеко не самое полезное лакомство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1 июля в Красном море, в Египте у самой Хургады, акула откусила руку и ногу женщине, из-за чего она скончалась в больнице.

По статистике сайта «Лагуна акул», есть только неофициальные данные о нападении акул в Красном Море, но считается, что бывает от 10 до 20 нападений в год, в том числе и со смертельным исходом. Акулы любят теплые моря, к которым относится и Красное море, которое соединяется с Индийским океаном.

Самые опасные акула в Красном море: тигровая, черноперая рифовая акула, молотоголовая акула. Они достаточно агрессивны и могут быть опасны. Чаще всего акулы нападают на дайверов, если они слишком близко подплывают к их территориям.

1. Они нападают просто так?

Международная организация ISAF (The International Shark Attack Files) собирает статистику со всего мира. И цифры таковы:

* Спровоцированные нападения — когда акулу пытаются поймать, или ее привлекает подводная охота на рыб (приманивает кровь рыб). От 20 до 30 нападений в год.

* Неспровоцированные нападения чаще происходят в районе побережий в мутных водах, где акулы могут перепутать людей с рыбой. Или на глубине, где опять же могут перепутать с добычей. На глубине это серферы, чьи доски и торчащие конечности очень похожи на черепах — излюбленную добычу крупных акул. Или дайверы, чьи гибкие тела напоминают тюленей — пищу белых акул.

Чаще всего, поняв ошибку, акула уплывает прочь, а человек остается без ступни или руки. Ведь даже «попробовав» добычу, акула легко перекусывает хрупкую конечность.

Но если не повезло наткнуться на голодную акулу или тигровую, которая крайне неразборчива в еде, то шансы выжить резко уменьшаются — хищник будет атаковать снова и снова.

В год регистрируют от 60 до 90 неспровоцированных нападений. Около 10 из них оказываются смертельными.

Но это лишь официальная статистика, в которой не учитываются акватории, острова. Да и наши курорты не отправляют туда данные о нападениях.

2. Какие виды самые опасные

По статистике, в атаках обычно «виноваты» четыре вида: большая белая, бычья, тигровая и длиннокрылая акулы. Большинство убийств людей именно на их счету.

Это понятно: их много во всех морях и океанах, берут количеством. Они очень крупные, так что человек для них вполне себе сносная добыча. У них очень мощные челюсти и даже один укус может быть смертельным. Они охотники и им неведом страх.

При этом примерно треть нападений во всем мире совершают менее «знаменитые» голубые и рифовые акулы.

3. Акула становится людоедом, укусив человека?

Акулы всеядны, но по большей части рыбоеды.

Человек в пищевой цепи акулы далеко не самое полезное лакомство. В их рационе в основном водные обитатели: рыбы, морские черепахе, киты (известны случаи нападения стаи акул на китов), морские котики и морские львы.

По сравнению с мясом морских обителей, люди недостаточно калорийны. В нас нет высокоэнергетических жиров, чтобы обеспечить необходимой энергией мускулистых акул.

Обычно все акулы действуют по одной схеме: нападение, укус, осознание, что это не то. После чего хищник уплывает. Правда, одного укуса бывает вполне достаточно.

4. Какие акулы есть в морях Турции

Помимо Египта, нападения акул случаются и на других популярных курортах. Например, в Турции, берега которой омывают Черное, Эгейское, Средиземное и Мраморное моря.

В Средиземном море на сегодняшний день существуют 47 видов акул, 15 из которых могут представлять опасность для людей. Они заплывают из океана.

В Эгейском море рыбы не так много из-за отсутствия планктона, поэтому акулы периодически заплывают на побережья Турции и Греции. Всего видов акул в Эгейском море больше 30. Семь из них потенциально опасны для людей.

В Мраморном море акулы появляются крайне редко.

В Черном море, поскольку оно почти изолировано от океана, акул всего две — это черноморский катран и кошачья акула. Их длина от 60 см до 1,3 м, питаются рыбой, могут нападать на дельфинов. Для человека не опасны.

5. Бояться ли нам бывать на пляжах?

Обычно акулам достаточно глубин морей и океанов. Но видов акул слишком много, и некоторые обстоятельства, например, голод или защита своих владений, могут изменить ее поведение и спровоцировать агрессию.

Эксперты сайта «Лагуна акул», констатируют — увы, количество нападений акул из года в год растет. А все потому, что человек вторгается на их территорию, где они обитают уже миллионы лет.

Обычно, в Америке и на популярных островных пляжах нападения регистрируют по выходным (когда много народа) и ближе к вечеру, когда голодные акулы заплывают в прибрежные воды. Поэтому относиться к угрозе из глубин легкомысленно все же не стоит.