Почему акулы нападают на людей: пять наивных вопросов

Человек в пищевой цепи акулы далеко не самое полезное лакомство
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
1 июля в Красном море, в Египте у самой Хургады, акула откусила руку и ногу женщине, из-за чего она скончалась в больнице.
По статистике сайта «Лагуна акул», есть только неофициальные данные о нападении акул в Красном Море, но считается, что бывает от 10 до 20 нападений в год, в том числе и со смертельным исходом. Акулы любят теплые моря, к которым относится и Красное море, которое соединяется с Индийским океаном.
Самые опасные акула в Красном море: тигровая, черноперая рифовая акула, молотоголовая акула. Они достаточно агрессивны и могут быть опасны. Чаще всего акулы нападают на дайверов, если они слишком близко подплывают к их территориям.
Международная организация ISAF (The International Shark Attack Files) собирает статистику со всего мира. И цифры таковы:
* Спровоцированные нападения — когда акулу пытаются поймать, или ее привлекает подводная охота на рыб (приманивает кровь рыб). От 20 до 30 нападений в год.
* Неспровоцированные нападения чаще происходят в районе побережий в мутных водах, где акулы могут перепутать людей с рыбой. Или на глубине, где опять же могут перепутать с добычей. На глубине это серферы, чьи доски и торчащие конечности очень похожи на черепах — излюбленную добычу крупных акул. Или дайверы, чьи гибкие тела напоминают тюленей — пищу белых акул.
Чаще всего, поняв ошибку, акула уплывает прочь, а человек остается без ступни или руки. Ведь даже «попробовав» добычу, акула легко перекусывает хрупкую конечность.
Но если не повезло наткнуться на голодную акулу или тигровую, которая крайне неразборчива в еде, то шансы выжить резко уменьшаются — хищник будет атаковать снова и снова.
В год регистрируют от 60 до 90 неспровоцированных нападений. Около 10 из них оказываются смертельными.
Но это лишь официальная статистика, в которой не учитываются акватории, острова. Да и наши курорты не отправляют туда данные о нападениях.
По статистике, в атаках обычно «виноваты» четыре вида: большая белая, бычья, тигровая и длиннокрылая акулы. Большинство убийств людей именно на их счету.
Это понятно: их много во всех морях и океанах, берут количеством. Они очень крупные, так что человек для них вполне себе сносная добыча. У них очень мощные челюсти и даже один укус может быть смертельным. Они охотники и им неведом страх.
При этом примерно треть нападений во всем мире совершают менее «знаменитые» голубые и рифовые акулы.
Акулы всеядны, но по большей части рыбоеды.
Человек в пищевой цепи акулы далеко не самое полезное лакомство. В их рационе в основном водные обитатели: рыбы, морские черепахе, киты (известны случаи нападения стаи акул на китов), морские котики и морские львы.
По сравнению с мясом морских обителей, люди недостаточно калорийны. В нас нет высокоэнергетических жиров, чтобы обеспечить необходимой энергией мускулистых акул.
Обычно все акулы действуют по одной схеме: нападение, укус, осознание, что это не то. После чего хищник уплывает. Правда, одного укуса бывает вполне достаточно.
Помимо Египта, нападения акул случаются и на других популярных курортах. Например, в Турции, берега которой омывают Черное, Эгейское, Средиземное и Мраморное моря.
В Средиземном море на сегодняшний день существуют 47 видов акул, 15 из которых могут представлять опасность для людей. Они заплывают из океана.
В Эгейском море рыбы не так много из-за отсутствия планктона, поэтому акулы периодически заплывают на побережья Турции и Греции. Всего видов акул в Эгейском море больше 30. Семь из них потенциально опасны для людей.
В Мраморном море акулы появляются крайне редко.
В Черном море, поскольку оно почти изолировано от океана, акул всего две — это черноморский катран и кошачья акула. Их длина от 60 см до 1,3 м, питаются рыбой, могут нападать на дельфинов. Для человека не опасны.
Обычно акулам достаточно глубин морей и океанов. Но видов акул слишком много, и некоторые обстоятельства, например, голод или защита своих владений, могут изменить ее поведение и спровоцировать агрессию.
Эксперты сайта «Лагуна акул», констатируют — увы, количество нападений акул из года в год растет. А все потому, что человек вторгается на их территорию, где они обитают уже миллионы лет.
Обычно, в Америке и на популярных островных пляжах нападения регистрируют по выходным (когда много народа) и ближе к вечеру, когда голодные акулы заплывают в прибрежные воды. Поэтому относиться к угрозе из глубин легкомысленно все же не стоит.