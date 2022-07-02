Акула откусила туристке руку и ногу в Хургаде

Акула напала на туристку в Хургаде, женщина умерла в больнице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Акула напала на туристку, которая купалась в море на курорте Хургада в Египте. Об этом в пятницу 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в Хургаде.

«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой РФ», - цитирует агентство сообщение дипломатического ведомства.

Очевидцы сняли момент нападения на видео. В кадре люди, которые пытаются добросить спасательный круг до находящейся в море женщины, вокруг которой расплывается большое кровавое пятно. С первого раза добросить до нее спасательный круг не получается. «Она сейчас кровью изойдет!», - комментирует кто-то из очевидцев по-русски.

Сообщается, что женщину госпитализировали, она скончалась в больнице. Погибшая туристка была гражданкой Австрии.

После инцидента в Хургаде запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку на три дня.

В последние несколько лет у побережья Хургады не отмечалось активности белых акул, уточняет агентство.

Тем временем в Таиланде 8-летний ребенок смог отбиться от нападения акулы.

В 2019 году в США акула напала на школьника прямо на пляже. Хищница подстерегла свою жертву неподалеку от берега и попыталась утащить в глубину, но, к счастью, ребенка удалось спасти.

В штате Флорида акула напала на мужчину, пока он пытался помочь другой раненной акуле. Ранее его уже кусали аллигатор и паук.