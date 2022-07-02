Опасно для жизни: В Хургаде запретили купаться в Красном море после нападения акулы на человека

Хургада весьма популярна у туристов и дайверов Фото: EAST NEWS

В Хургаде на три дня запретили купание, водные игры и рыбалку после того, как акула напала на купавшуюся женщину. Трагедия произошла на курорте Сахл-Хашиш.

Напав на 68-летнюю гражданку Австрии, акула откусила ей сначала ногу, а затем руку. Свидетелями ужасной расправы стали многочисленные отдыхающие.

Пострадавшую доставили в больницу, где она позже скончалась.

Местные власти утверждают, что нападения акул на людей в Красном море – крайне редкий случай, но они, по понятым причинам, лукавят, не желая портить привлекательный образ египетских курортов: Хургада весьма популярна у туристов и дайверов из Германии, России, Беларуси.

Египтяне признают, что в Красном море водятся сразу шесть видов акул, но об опасности купания в морской воде в рекламных проспектах пишут мало и неохотно. А ведь только за последние пять лет в Египте были зафиксированы несколько подобных инцидентов.

Так, в октябре 2020 года жертвами акулы стала семья из Украины. Были покалечены три человека, мальчику пришлось ампутировать руку.

В августе 2018 года на египетском курорте Марса Алам акула напала на туриста из Чехии. Она растерзала мужчину, купавшегося на отельном пляже, на глазах его семьи.

Годом ранее там же серьезно пострадала молодая туристка из Австрии. Акула напала на девушку, когда та занималась сноркелингом. Чудовищные раны хирургам удалось зашить, но пострадавшая осталась на всю жизнь инвалидкой.

Почти вся египетская часть побережья Красного моря пригодна для купания, но далеко не на всех пляжах круглый год работают спасатели. Они, как правило, есть только на пляжах дорогих отелей. Но и они не всегда в состоянии отогнать акул от людей, находящихся в воде.

Четких инструкций на этот счет у спасателей вообще нет, им лишь предписано максимально оперативно эвакуировать на лодке пострадавшего и оказать ему первую помощь. Но на практике плавательные средства у спасателей отсутствуют, а с момента атаки до прибытия помощи проходит достаточное для обильной кровопотери время.

Технических средств, отпугивающих акул от зон купания, до сих пор не придумано. Точнее, идут исследования специальных ферритовых магнитов, но их эффективность еще не подтверждена. Существуют лишь механические способы – установка решеток или сплетенных из кабелей сеток на отмелях. Но их это стоит дорого и наносит ущерб экосистемам.

Не существует и протокола отслеживания и уничтожения акул, вкусивших человечины. Биологи не склонны утверждать, что однажды попробовав человеческой плоти, акулы и далее будут нападать исключительно на людей – они практически всеядны.

Количество нападений акул по всем мире увеличилось в 2021 году после 3-летнего снижения. Но эту статистику связывают с пандемией COVID-19, в течение которой люди основную часть времени проводили дома, а не отправлялись на отдых.

Почти половина всех неспровоцированных нападений акул на людей во всем мире приходится на США, а, точнее, на штат Флорида. Где несколько дней назад также произошел печальный инцидент – акула напала на девочку. Ребенок потерял ногу и находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

В прошлом году во Флориде акулы напали на людей 28 раз (по сравнению с 19 случаями в остальных штатах; еще 26 нападений произошло в других странах мира).

Рекомендации для тех, кто все же решился окунуть свои телеса там, где акулы встречаются, универсальны:

- не стоит плавать в одиночку;

- нельзя плавать рядом с рыбаками;

- нужно избегать песчаных отмелей (акулы любят там собираться);

- стоит отказаться от купания в месте, где есть большие рыбные стаи;

- в воде необходимо избегать беспорядочных движений.

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