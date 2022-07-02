Инструктор по дайвингу из Хургады рассказал, как не стать добычей акулы

Инструктор по дайвингу поделился опытом "общения" с акулами. Фото: Shutterstock

Дмитрий Челноков работает инструктором по дайвингу в Хургаде уже несколько лет. Kp.ru попросил рассказать, что могло спровоцировать акулу, откусившую женщине руку и ногу у берегов Египта.

- Обычно акулы кусают людей, плавающих по поверхности, далеко от берега, - объясняет Дмитрий. - Они напоминают больное морское животное, которое легко поймать, а акула по сути — санитар моря. Поэтому самый важный совет:

1. Не заплывать на глубину.

Обычно далеко от берега ходит рыба, которой питаются акулы.

2. Не плавать одному.

Всегда должен быть напарник, особенно, если вы любитель дайвинга.

3. Не носить желтые, блестящие купальники, не надевать в море блестящие предметы.

Так вы напоминаете большую и вкусную рыбу. Например, обожаемого акулой тунца (он серебряный с желтой полосой), который может быть почти с человека размером.

4. Не выделять в воду телесные жидкости.

ПИсать в море на глубине не стоит, это привлечет акулу. Если у вас есть рана или порез на пальце, лучше в воду тоже не соваться, пока не заживет.

5. Не плавать на рассвете, закате.

Это самое время охоты акул. Недаром все американские фильмы про акул показывают их нападения или в вечерних сумерках или на рассвете.

6. Не плескаться, не паниковать.

Если заметили акулу, не паникуйте. Чем больше бултыханий, тем выше шанс вызвать ее интерес. Лучше постарайтесь отгородиться от нее чем-то большим: ластами, доской для серфинга, фототехникой. К сожалению, просто уплыть от нее не получится, но, возможно, она поймет, что вы не ее любимая еда и уплывет сама.