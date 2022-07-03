Белогоровка стала последним освобожденным населенным пунктом на территории Луганской Народной Республики

Военнослужащие подразделения «Отважные» Центрального военного округа после взятия населенного пункта Белогоровка водрузили на здании администрации знамя Победы. Белогоровка стала последним освобожденным населенным пунктом на территории Луганской Народной Республики.

Бойцы отдали почести мемориалу славы, который установлен в поселке односельчанам, что не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны и оказали гуманитарную помощь местным жителям.

В сети появились кадры с горами оружия и вооружений, что бросили отходящие и сдавшиеся в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Верховному Главнокомандующему России Владимиру Путину о взятии под полный под контроль последних 182 квадратных километров Луганской Народной Республики.

В результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.