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Политика3 июля 2022 9:52

Шойгу доложил Путину: ЛНР - освобождена

Министр сообщил Верховному Главнокомандующему о взятии за последние сутки под полный под контроль последних 182 квадратных километров Луганской Народной Республики
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Минобороны России выступило со срочным заявлением. В нем министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

«Как доложил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», - говорится в срочном заявлении Минобороны России.

Отметим, что заявление Шойгу сделал практически сразу после брифинга Минобороны, где говорилось о том, что над «Лисичанским котлом» захлопнулась «крышка», а в нем оказалась полностью заблокирована украинская группировка войск.

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