Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Минобороны России выступило со срочным заявлением. В нем министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

«Как доложил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», - говорится в срочном заявлении Минобороны России.

Отметим, что заявление Шойгу сделал практически сразу после брифинга Минобороны, где говорилось о том, что над «Лисичанским котлом» захлопнулась «крышка», а в нем оказалась полностью заблокирована украинская группировка войск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По жилым кварталам - кассетными боеприпасами: Украина преднамеренно ударила «Точкой-У» и беспилотниками по Белгороду и Курску

Минобороны: Ракетный удар Украины против мирного населения Белгорода и Курска целенаправленно планировался (подробнее)

Минобороны прикрыло крышку «котла» над Лисичанском

Минобороны РФ сообщило, что российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска (подробнее)