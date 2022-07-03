ЛНР свободна. Теперь все силы будут брошены на окончательное освобождение ДНР

Луганская народная республика полностью освобождена. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о выполнении задачи по освобождению всей территории Луганской народной республики.

За комментарием «КП» обратилась к заместителю директора института стран СНГ Владимиру Жарихину.

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Министр обороны доложил президенту о том, что задача по освобождению ЛНР выполнена. То есть половина целей, поставленных перед началом спецоперации, в целом, достигнута?

- Это важно, конечно, психологически. Но при всех симпатиях к ЛНР надо понимать, что пока не освобождена полностью территория ДНР, о выполнении задач спецоперации говорить вряд ли стоит. И рассуждать о том, что цели достигнуты, например, наполовину или на треть, все-таки нельзя.

- Шойгу докладывает Путину об успехах на Донбассе — и часть экспертов говорит, что успехи эти все еще тактические. Или уже стратегические?

- Доклад верховному главнокомандующему проходит об общих контурах успеха. Северодонецк и Лисичанск освобождены в целом - армией и подразделениями республик. То есть вооруженные силы РФ поставленную задачу выполнили. А то, что там остаются или туда проникают диверсионно-разведывательные группы противника или иные лазутчики, или какие то осевшие на внедрение, а потом проявившиеся агенты — это может быть надолго.

- Важен принцип?

- Принципиально понятно — задача выполнена. А зачистку будут проводить уже не армейские структуры. Работа по диверсантам будет проводится Росгвардией и другими структурами.

- ЛНР освобождена — теперь все силы брошены будут на окончательное освобождение ДНР?

- Безусловно. Что касается ЛНР, Шойгу ведь четко заявил — армия выполнила поставленную ей задачу. А у армии была задача освободить города этой республики. И она это сделала. Зачистить города и поселки задача других структур. Военные действия на территории ЛНР закончены — об этом и сообщает министр обороны. Дальше - наведение порядка на территории. Это разные ведомства и разная ответственность.

- По ДНР армия не так скоро сможет отчитаться — там еще более серьезная работа по котлам предстоит?

- Славянск, Краматорск, Авдеевка — там много работы. Сложные укрепрайоны.

- По завершении — Николаеве и Одесса?

- Это выходит за пределы прямой зоны безопасности двух республик Донбасса. Впрямую такие цели не объявлялись. Пока что я вижу, что предметно решаются обозначенные 24 февраля цели: обеспечить освобождение двух республик Донбасса. Но при том ставится и задача гарантировать их безопасность - а это отодвигание возможностей ударов по республикам. В какой именно мере будет достигаться безопасность республик — это будет решаться на следующем этапе.

- От российско-украинской границы в районе Харькова украинские войска тоже придется отодвигать — для безопасности того же Белгорода?

- Эти вопросы сейчас решают в оперативном порядке. И зависит это, в том числе, от того, какую технику Запад надумает передать — с какой дальностью поражения...