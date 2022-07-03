Раскрыто содержание тайных переговоров Путина и Макрона

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировала документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» о шагах Макрона по урегулированию украинского конфликта. В нем были показаны кадры одного из телефонных разговоров лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Напомним, что Макрон неоднократно звонил Путину до и после начала российской спецоперации на Украине. Сам он говорил, что с декабря провел в телефонных переговорах с лидером РФ примерно 100 часов.

В фильме Ги Лагаша, показанном по телеканалу France 2, приводится запись разговора президентов, касавшегося хода переговоров с украинской стороной весной этого года. Владимир Путин, приводя конкретные факты, разъясняет французскому коллеге, что Владимир Зеленский обманывает Запад, утверждая, что готов продолжать диалог. Правоту этих утверждений подтвердило дальнейшее развитие событий.

Однако, выяснилось, что с разрешения Елисейского дворца разговор в прямом режиме времени записывали на камеру французские журналисты.

- Когда осуществляются звонки на высшем уровне, <...> то это, конечно, конфиденциальная история. <...> Естественно, это закрытые переговоры, - подчеркнула Захарова. По ее мнению, Париж нарушил конфиденциальность переговоров, и это характеризует подходы Франции к дипломатии.

Последний раз Макрон общался по телефону с Путиным 3 мая. На днях он заявил, что не исключает новых контактов с российским президентом. Макрон подчеркнул, что РФ нельзя унижать, потому что рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

Вот только можно ли будет с ним общаться откровенно, если разговор услышат и чужие уши?