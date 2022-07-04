Половина жителей Германии боится замерзнуть грядущей зимой

Проблемы с газом могут накрыть страну уже в самое ближайшее время Фото: EAST NEWS

Согласно результатам последних опросов, проведенным в Германии, последствия антироссийских санкций почувствовали на себе почти все жители этой страны – более 90% респондентов заявили, что в последнее время вынуждены ограничивать себя в расходах. А еще каждый второй немец боится замерзнуть зимой, если вопрос с поставками российского газа не будет решен.

Три четверти опрошенных заявили, что повышение цен стало для них тяжелым бременем, ровно половина всех участников опроса рассказали, что их экономическое положение ухудшилось, а 46% респондентов сообщили, что были вынуждены на фоне неблагоприятной финансовой ситуации отказаться от запланированной ранее крупной покупки.

Самыми распространенными методами экономии среди немцев стали: сокращение посещений ресторанов (54%), отказ от покупки части одежды (50%), отказ от отпуска (48%). Кроме того, более трети граждан ФРГ начали экономить на покупке продуктов и затратах на воду, отказываясь от принятия ванны или сокращая походы в душ.

По подсчетам немецких экономистов, инфляция в стране побила рекорды с момента введения в стране евро, при этом цены и не думают останавливаться, сообщает Bild.

Проблемы с газом могут накрыть страну уже в самое ближайшее время – по словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, если ситуация с поставками российского голубого топлива не наладится, оно может практически закончиться уже через неделю.