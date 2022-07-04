Половина жителей Германии боится замерзнуть зимой без российского газа

Немцы боятся замерзнуть грядущей зимой из-за снижения поставок российского газа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.

У половины респондентов экономическое положение после повышения цен на энергоносители ощутимо ухудшилось, а 75 процентов назвали рост цен тяжелым бременем, приводит данные опроса Bild.

Ранее вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что Германия переживет ближайшую зиму без российского газа при значительной экономии.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер также призвал население страны экономить газ, так как не исключает прекращения поставок из России. По его словам, если владельцы домов и квартир переведут газовые котлы и батареи в экономный режим, то удастся сократить потребление примерно на 10-15%

В то же время вице-канцлер и министр экономики ФРГ Хабек солгал об объемах импорта российской нефти.