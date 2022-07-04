Распродажа ИКЕА стартует 5 июля: Как и где можно купить товары, что будет с ценами, доставкой и возвратом

Стартует финальная распродажа российской ИКЕА. Фото: Иван МАКЕЕВ

Останутся акулы или всех разобрали? Пожалуй, это главная интрига в России на 5 июля. Ведь именно в этот день стартует финальная распродажа российской ИКЕА.

Напомним, в начале марта нидерландская компания со шведскими корнями приостановила работу в России. А 15 июня объявила, что закрывает свои магазины в нашей стране и будет избавляться от всей продукции, оставшейся на российских складах. Причем избавляться поэтапно.

1 этап: закрытая распродажа для сотрудников

Стартовала 27 июня. Попасть на нее можно было только по служебному пропуску. Сотрудникам давали царские скидки – от 15% (и говорят, аж до 50%). Соцсети заполонили видеоролики, как работники ИКЕА, теряя тапки и шапки, носятся по магазинам и складам компании в лучших традициях американской «Черной пятницы». И потом с победным видом вывозят огромные тележки всячины. Чуть ли не на каждой второй тележке восседает милейшая синяя акула, ставшая в последнее время настоящим символом ИКЕА. Так что есть большие сомнения, что после набега сотрудников плюшевые хищницы останутся в свободной продаже.

Тем более, что некоторые предприимчивые работники уже пытаются перепродать товары, которые удалось урвать на распродаже. Сразу после начала закрытой распродажи в интернет-магазинах и на сайтах объявлений появилось много товаров из ИКЕА. Причем втридорога. Например, если та же акула в магазинах стоила 1500 рублей, то в интернетах ее продают за 20000.

Хотя сотрудников строго предупреждали: перепродажа запрещена. Крупные интернет-магазины уже сообщили, что будут разбираться и могут снять с реализации такие товары.

2 этап: распродажа остатков продукции со складов для всех желающих

Начинается сегодня, 5 июля. Сообщаем подробности распродажи.

- Продажа проходит только онлайн, на сайте Ikea.ru. Магазины для покупателей закрыты, в приложении ИКЕА продаж также не будет.

- Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии. Распродажа может продлиться несколько недель.

- Доставка будет работать только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа. Также доставку можно заказать в населенные пункты, расположенные на расстоянии не более 50 км от этих городов. Подробности уточняйте на сайте.

- Можно оформить самовывоз: из магазина ИКЕА или пунктов выдачи заказов партнеров (Ozon, Почта России) в городах присутствия или на территории в радиусе 50 км от них.

- Услуги сборки, пошива, рассрочки и кредита недоступны.

- Скидок по карте лояльности IKEA Family не будет. Подарочные карты также не работают (деньги за них можно вернуть в магазинах, в отделе ИКЕА Сервис).

- Цены на товары снижены не будут.

ЗНАЙ!

Обмен и возврат

Купленный товар можно вернуть в отдел ИКЕА Сервис. Эти отделы работают при большинстве крупных магазинов ИКЕА (уточняйте на сайте). Вы можете привезти товар сами или заказать доставку через сайт.

Как сообщили в российской ИКЕА корреспонденту «КП», на все товары, купленные после 5 июля, действует гарантия два месяца. В этот же срок можно вернуть или обменять не только бракованный, но и исправный товар - скажем, если вы передумали им пользоваться. Для возврата необходим чек, изделие должно сохранять товарный вид. Однако финальное решение о возврате и обмене остается за сотрудниками ИКЕА Сервис.

Отделы ИКЕА Сервис будут открыты до 31 августа 2022 года. Если товар понадобится вернуть позже, свяжитесь с центром поддержки клиентов: 8-800-234-55-66 (звонок бесплатный).

КСТАТИ

Это навсегда?

Есть надежда, что нет. ИКЕА сообщила, что продает четыре своих российских завода, а после финальной распродажи ставит на паузу розничную торговлю и поставки в нашу страну. Однако об окончательном и бесповоротном завершении работы в России компания пока не объявляла.

- Мы по-прежнему надеемся, что в будущем сможем вернуться в Россию. Однако сегодня для этого нет необходимых условий, - заявили в конце июня в компании Ingka Group, которая управляет магазинами ИКЕА в разных странах (в том числе и в нашей).

Кроме того, в России продолжают работу все 14 торговых центров "Мега". Они принадлежат компании Ingka Group.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Акула из ИКЕА официально внесена в Красную книгу России.