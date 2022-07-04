Вплоть до слабоумия: Человечество теряет память из-за ноутбуков и смартфонов

«Цифровая амнезия» - это когда без подсказки смартфона не можешь вспомнить ни день рождения мамы, ни название фильма, который еще вчера посмотрел онлайн Фото: Shutterstock

Длительный стресс пандемии, постковидный синдром, изоляция, - за последние два года очень многие жалуются на то, что их память ухудшилась. Стало не просто сложнее запоминать новую информацию, даже то, что знаешь давно, буквально вылетает из головы. Полное ощущение, что памяти в смартфоне стало больше, чем в собственной голове.

Самое масштабное исследование интеллекта переболевших ковидом провели в Великобритании. Оно показало, что, так или, иначе мозг пострадал у всех, кто столкнулся с пандемией, у всех, кто болел ковидом, но особенно сильно у тех, кто находился на искусственной вентиляции легких. Их глобальный сводный балл интеллекта по шкале Стэнфорда — Бине (SD) снизился на 0,47, что примерно соответствует старению мозга на десять лет.

Но не только ковид и изоляция виной тому, что с головой у людей стал непорядок. Одна из серьезных причин, так называемая «цифровая амнезия», то есть, когда без подсказки смартфона не можешь вспомнить ни день рождения мамы, ни название фильма, который еще вчера посмотрел онлайн.

Известное издание Guardian приводит мнение профессора нейробиологии, специалиста по вопросам памяти в Университете Макгилла в Монреале Оливера Хардта о том, что постоянное использование телефона для поиска ответов на самые простые вопросы постепенно снижает способность человека запоминать действительно важную для него информацию, а езда по GPS, как, вполне вероятно, и использование электронной навигации для того, чтобы попасть из пункта А в пункт Б пешком, и вовсе способствует развитию слабоумия.

- Длительное использование GPS может привести в перспективе к снижению плотности серого вещества в гиппокампе, что в свою очередь сопровождается целым рядом симптомов, таких как повышенный риск депрессии и других психопатологий, а также некоторых форм слабоумия, - говорит профессор Хардт.

Дело в том, что навигационные системы не требуют от человека того, чтобы он держал пространственную модель местности в голове и ориентировался в ней. Вместо этого они просто указывают направление, «поверните налево, сверните направо».

- Это очень простые поведенческие реакции на определенный стимул, - поясняет ученый. - При изучении пространственных способностей людей, которые используют GPS в течение очень долгого времени, выяснилось, что они уже не могут прочитать даже простую карту. Но именно сложные задачи полезны для нас, потому что они задействуют когнитивные процессы и структуры мозга, которые оказывают влияние на способность человека к мышлению и развитию.

С канадским доктором наук согласилась и микробиолог Анча Баранова.

- Когда наш мозг вынужден все время конструировать и удерживать в памяти карту местности, он тренируется. До эпохи смартфонов большинство из нас и в глубокой старости были вынуждены постоянно опираться на карту местности, и отслеживать свои собственные по ней перемещения, - пишет Анча Баранова. - Такая бессознательная, но постоянная медитация осознания себя в пространстве. Сдача этой функции на откуп GPS - удобно, экономит силы, но лишает нас тренировки. Наш мозг не встает с дивана, и стареет быстрее, чем мог бы.

Как возможные последствия - чуть больше Альцгеймера и чуть раньше, в расчете не популяцию. Уже лет через 20 эффекты смартфонизации проявятся в полный рост, предостерегает ученая.

Так что, в следующий раз, отправляясь в незнакомое место, попробуйте сначала изучить маршрут по карте, а затем проделать его самостоятельно, только по необходимости сверяясь с картой.