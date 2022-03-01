Эпидемиолог Руженцова сообщила, что у переболевших «омикроном» постковидный синдром бывает реже

Эпидемиолог сообщила, что у переболевших «омикроном» постковидный синдром бывает реже Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпидемиолог Татьяна Руженцова заявила, что у переболевших штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» реже встречается постковидный синдром.

- У переболевших «омикроном» постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов, — цитирует специалиста РИА Новости.

Симптомы этого штамма похожи на предыдущие, однако менее выражены. Эпидемиолог уточнила, что тяжесть постковидного синдрома зависит не только от варианта коронавируса, но и от здоровья и иммунитета заразившегося.

Напомним, 28 февраля в России было выявлено 106 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Как передавали в Оперштабе, наибольшее число заболевших выявили в Санкт-Петербурге, где ежесуточный прирост составил 5409. На втором месте по количеству заразившихся находится Свердловская область с показателем 4772. Тройку замыкает Новосибирская область, где зарегистрировали 4047 инфицированных за сутки. Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа количество госпитализаций составило 6 382 человека. Оно уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,6%.