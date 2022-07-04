Невестка-стриптизерша раскрыла главную тайну семьи Наташи Королевой

Архип Глушко с Мелиссой Валынкиной Фото: СОЦСЕТИ

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко более года живет с очаровательной стриптизершей Мелиссой Волынкиной. Сначала молодые строили личное счастье на чердаке особняка певицы. Однако недавно съехали в скромную однушку, за которую платит Королева. Артистка не скрывает, что обожает Архипа Глушко и ради него готова на многое. При этом знаменитость уверяла общественность в том, что ее отпрыск официально не женат. Однако ее невестка, вероятно, решила опровергнуть слова свекрови.

Слухи о том, что единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко тайно женился на стриптизерше Мелиссе Валынкиной, появились ровно год назад. Тогда бабушка Архипа Глушко показала видео с внучком. В кадре молодой человек хвастался обручальным кольцом на глазах Людмилы Порывай.

Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, сама Наташа позже опровергла женитьбу наследника. Мол, Архип просто живет с Мелиссой и жениться не намерен. Он еще слишком молод для создания семьи.

И вот теперь невестка Королевой показа 20-летнего отпрыска с тем самым обручальным кольцом на том самом пальце, раскрыв главную тайну семьи. Похоже, уроженка Новокузнецкой области, которая приехала покорять Москву, счастлива в браке. Влюбленные устроили себе прогулку на катере по Москве-реке, где звездный наследник и предстал с кольцом.

Напомним, недавно влюбленные съехали из родительского дома. Теперь пара живет в съемной хрещевке. За аренду жилья платит Наташа.

"Расположена на пятом этаже без лифта. Романтика. Я за то, чтобы дети понимали жизнь и что она бывает очень разной. Самостоятельная жизнь сыну однозначно пошла на пользу. Когда ты при маме с папой и все на блюдечке подают, расслабляешься. А когда отвечаешь за себя сам, ко многим вещам начинаешь относиться серьезнее", - говорила Королева.