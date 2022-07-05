В тематических чатах предлагают IKEA капитуляцию — сдаться и пустить людей в магазины Фото: REUTERS

Закрытие нидерландской компании IKEA (сам бренд шведский, а юрлицо — из Голландии) в России когда-то будем вспоминать с ностальгической улыбкой. А пока что мебельный гигант только изводит своих поклонников вечным переносом распродаж.

Сначала ее должны были начать в конце июня. Но прежде дали сотрудникам возможность затариться. Им разрешили прийти в магазины и покупать, что душе вздумается. Но установили строгий лимит. Очевидно, работники так хорошо раскупали остатки, — еще бы, ведь на них дисконт от 15% — что распродажу для них продлили.

Остальным покупателям предложили шопиться онлайн — с 5 июля.

В моей небольшой семье составили стратегию: как урвать что-нибудь на распродаже. Дождались полуночи и в 00:01 пошли на сайт. Он не работал. Точнее, страницы открывались, но положить что-то в виртуальную корзину было нельзя. Завели будильник и через часок еще попробовали, но тщетно.

Проснулись в шесть утра. Сонные полезли на сайт — вновь облом. И вот до сих пор ничего не работает. То ресурс вообще зависнет, то не пускает в личный кабинет, чтобы начать покупки.

Уходящая IKEA так и не смогла начать обещанную онлайн-распродажу

А БЫЛ ЛИ ШОПИНГ?

В соцсетях и мессенджерах появились тематические чаты по распродаже. Там тысячи людей, но никто не написал, что ему удалось совершить покупку. Зато есть душещипательные истории:

— Я не пошла на вручение диплома в универе, лишь бы успеть что-то купить…

— Я оформил кредитную карту вчера.

— Поругалась с мужем: он не верил, что сайт не работает, думал это я не туда нажимаю.

IKEA же старается недоговаривать.

Сначала опубликовали оповещение, что вручную обрабатывают заказы — то есть кому-то все же что-то купить дескать удалось. Потом убрали его, но сообщили:

— По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме.

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ ЧТО-ТО КУПИТЬ — ДАМ ДЕНЕГ

В пресс-службе приняли запрос kp.ru о распродаже, но к моменту публикации ответа не поступило.

— Сайт оказался не готов к такому наплыву пользователей. Сейчас IT-отдел ведет технические работы, чтобы ресурс не упал. Предварительно, распродажа переносится на 6 июля, — рассказал kp.ru источник в компании.

Тем временем в сети появляются объявления с предложениями подработки. Люди, чтобы не сидеть в ожидании, пока заработает сайт, предлагают счастливчикам, которым удастся сделать заказ — вознаграждение. От 500 до 1000 рублей за услугу. Нужно улучить момент, когда сайт наконец заработает и положить товар в корзину и оформить покупку.

В тематических чатах предлагают IKEA капитуляцию — сдаться и пустить людей в магазины. Припоминают опыт Jysk — это датский конкурент «икеевцев». Он открылся в Москве в пандемию, но так и не сумел завоевать рынок и ушел из России. Распродажу они проводили только в магазинах. Драк и толкучки не было. Потому что товара действительно много. Люди стояли по три-четыре часа в очереди на кассу. Но это, что называется, их выбор.

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