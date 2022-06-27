Тайная распродажа IKEA: Соцсети заполнили объявлениями о готовности купить мебель у сотрудников компании

Нидерландская компания IKEA (это бренд шведский, а юридическая прописка фирмы в Голландии) 27 июня начала закрытые распродажи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нидерландская компания IKEA (это бренд шведский, а юридическая прописка фирмы в Голландии) 27 июня начала закрытые распродажи. Участие в них могут принять только сотрудники российского подразделения компании. После этого остатки будут продавать онлайн — с 1 июля.

«Икееманы», опасаясь, что сайт в день общей распродажи не выдержит наплыва желающих, пытаются сейчас разыскать действующих сотрудников. Чтобы те за финансовое вознаграждение сделали для них покупки.

Корреспондент kp.ru нашел десятки предложений «подработки» в соцсетях, на виртуальных барахолках и интернет-порталах, где публикуют разовые предложения о работе. Платить готовы от 1000 до 20 000 рублей.

Сотрудников просят купить шкафы, комоды, интерьерные украшения и мелкие бытовые вещи. «Агентов» внутри IKEA пытаются найти блогеры, призывая своих подписчиков из числа сотрудников магазина, выйти на связь.

Вот какие пассажи встречаются в соцсетях и чатах:

— Мне честно нужен этот диван и шкаф не на продажу, а для себя. Могу продемонстрировать дизайнерский проект. Только продайте их мне!

— Заберите мои деньги, но достаньте этот комод! Готовы выплатить приличное вознаграждение сотруднику, который откликнется.

ЧТО О ЗАКРЫТОЙ РАСПРОДАЖЕ ГОВОРЯТ САМИ СОТРУДНИКИ

— Да, я видела такие объявления. Некоторым ребятам, кто публично вел соцсети и не скрывал, что работает в IKEA, сейчас написывают подписчики. В среднем предлагают вознаграждение в 10-20% от цены товара, — рассказала kp.ru сотрудница отдела в Теплом стане. — Причем для нас, работников, скидка составляет 15% от той цены, что вы видите на сайте и в магазине. Так что в теории можно неплохо заработать. Только начальство установило лимит — 500 000 рублей сумма покупок на одного сотрудника. Если твоя корзина выходит дороже, нужно идти в отдел кадров, службу безопасности и получать письменное разрешение. Также нельзя купить десять шкафов или диванов одной модели.

В тематических группах в соцсетях также стали публиковать объявления якобы от лица сотрудников. С предложением купить мебель по запросу клиента. Не исключено, что часть объявлений — мошеннические. Так как их авторы просят сразу же оплатить полную стоимость товара переводом на карту.

Магазины IKEA закрылись в России в начале марта. Сотрудников не уволили. Они ходили на работу, проходили обучающие курсы, строили новые шоу-румы и проводили ревизию на складе. В середине июня компания решила продать четыре свои российских фабрики и закрыть магазины. При этом центры «Мега», который также принадлежат фирме, продолжат работать. Некоторые российские мебельные сети изъявили желание купить мебельную часть бизнеса нидерландской компании.

КСТАТИ

«Параллельным импортом» икеевской мебели стали заниматься транспортные компании. Возят преимущественно из Турции. С учетом расходов на доставку и комиссии, наценка может доходить до 100% от изначальной цены. Пока таких предложений немного. Вместо этого в интернете публикуют списки российских предприятий, которые по заказу IKEA делали для них мебель, матрасы, кухни.