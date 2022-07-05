Выяснилось, в каких городах России живет больше всего трудоголиков

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Недавно Kp.ru писал, в каких профессиях собралось больше всего трудоголиков. А сейчас новое исследование — в каких городах они живут.

Оказывается, наибольшее число любителей потрудиться сверхурочно находится в Москве, выяснили эксперты сервиса поиска работы Работа.Ру, опросив 3000 россиян во всех округах. Следом идет Санкт-Петербург. Остальные центры притяжения беззаветных трудоголиков расположились за Уралом — это Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

Главной причиной такого поведения их жителей большинство отвечавших называют высокий темп жизни. Среди других — возможность для заработка, карьерного роста, наличие большого числа предприятий. А о жителях Челябинска и Красноярска респонденты еще и сказали, что трудоголизм — их характерная особенность.

- Ничего неожиданного, - прокомментировал kp.ru эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян. - Москва и Санкт-Петербург — это две наши столицы. Остальные лидеры - города-миллионники, в которых очень развита промышленная инфраструктура. В Новосибирске, например, находится много высокотехнологического бизнеса, научных центров.

Примечательно, что меньше всего любителей работать до одури (из тех городов, что представлены в ТОП-10) в солнечном Краснодаре. При этом город входит в число наиболее активно развивающихся и самых притягательных для жизни.

- Тоже нет никаких неожиданностей, - отозвался эксперт. - Есть подтвержденные научные данные о том, что чем южнее город, тем менее люди склонны напряженно работать и тем более спокойно они относятся к жизни. Если люди на Севере трудятся, чтобы иметь возможность поехать на юг и отдохнуть, то живущим на юге никуда ехать не надо, они и так наслаждаются жизнью. Более того, трудоголик, попав на юг, перестанет быть таковым — окружающий социум будет тормозить его усилия. Это, кстати, одна из причин, почему наш юг по уровню развития туристической инфраструктуры никак не догонит другие страны.