Раскрыты гонорары звезд в нулевые: «Ранетки» получали по 30 тысяч рублей, Вдовиченкову за «Бумер» выдали полторы тысячи долларов

Владимир Вдовиченков за съемки в боевике получил гонорар в полторы тысячи долларов Фото: Кадр видео

Если взрослые звезды все чаще обсуждают размер пенсии, то относительно молодые артисты не скрывают гонораров за самые прибыльные проекты.

Так, бывшая солистка мегапопулярной в нулевых группы «Ранетки» Женя Огурцова, разразившаяся книгой пронзительных и местами жутких воспоминаний, вспомнила, сколько продюсеры отдавали участницам женского коллектива за концерты.

— Концерты — это единственное, за что мы получали деньги, — объяснила певица в шоу «Детектор» («Пятница!»). — Размер гонорара зависел от заполняемости зала. За все существование группы мы (каждая из солисток) заработали около шести миллионов — это за десять лет. Сумма выплат за один концерт варьировалась от 30 до 100 тысяч рублей.

Фото: Кадр видео

Психолог и коуч Марк Бартон, проводивший интервью, авторитетно назвал эти суммы копеечными.

В то же время Владимир Вдовиченков, звезда «Бригады» и «Бумера» вспомнил, что за съемки в бандитском боевике Петра Буслова в 2002 году продюсеры выдали ему полторы тысячи долларов.

— Я получил за съемки в «Бумере» 1500 долларов, — признался актер. — За весь съемочный период. Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых (главных героев) и дает чистый лист. Нам сказали подписать договор. Там была сумма в 1500 долларов. Я переспросил: «За все?». Мне ответили, если не хочу, то могу ехать домой. Разговор был короткий. Продюсер (Сергей Члиянц) сказал, если кто-то не согласится, то гнать с площадки.

Владимир согласился и не прогадал. Проект стал культовым для своей эпохи. И в интервью kp.ru Вдовиченков говорил, что купил после съемок новую БМВ.

— После съемок «Бумера» я сразу купил себе BMW-520, — вспомнил исполнитель роли Кости по прозвищу Кот. — Многие меня не поняли: что, говорят, сменил «семерку» на «пятерку»? Пришлось пересаживаться на BMW-750 iL, точь-в-точь как в «Бумере». Редкий пример, когда такая «рисовка» абсолютно оправданна. Машина-то замечательная, одна из лучших в своем классе.

Фото: Кадр видео

Как так?

В кредит, что ли?

Фото: Кадр видео

Оказалось, что после успеха первого «Бумера» алчные продюсеры опомнились и прибежали к Владимиру уговаривать сниматься во второй части. Тогда гонорар за первую часть и был «доплачен» артисту.

— Перед съемками второго «Бумера» из зала на спектакле выбежал продюсер Сергей Члиянц, — рассказал Вдовиченков. — Он кричит: «Вовка, я тебе не заплатил в прошлый раз. Так вот. Это бабки от меня». И в сумке 20 тысяч долларов.

Для сравнения, один современный концерт Светланы Лободы в России стоил организаторам 75 тысяч евро (4,8 миллиона рублей).