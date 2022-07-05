Располнела, работы нет, счета заблокированы: что случилось с пропавшей со сцены Ани Лорак

Певица Ани Лорак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С началом спецоперации Ани Лорак пропала с радаров: удалила страницы в соцсетях, перестала выступать и появляться на публике. Говорили, что артистка, как и многие звезды, уехала из России, но куда - большой вопрос, тем более, что в родной Украине ей давно уже не рады. Лорак, мол, недостаточно украинка, недостаточно патриотка, а значит, ее надо "выкорчевать" вместе с той самой именной звездой на Аллее Славы в Черновцах, с которой разъяренные соотечественники певицы расправились еще весной.

И вот спустя четыре месяца Лорак наконец нашлась... в Ереване. Оказалось, артистку пригласили выступить на армянской свадьбе. Фото и видео с торжества тут же разнеслись по Сети, и поклонникам стало очевидно: певица существенно прибавила в весе. Неудачный наряд подчеркнул и "поплывшую" талию всегда миниатюрной Ани, и округлившиеся бедра. "Наверное, от стресса поправилась", - решили пользователи соцсетей.

Ани Лорак выступила в Ереване. Фото: стоп-кадр видео, соцсети.

...и не смогла скрыть изменений фигуры. Фото: стоп-кадр видео, соцсети.

Однако, неприятности звезде доставляют не только лишние килограммы. Как выяснил сайт kp.ru, российский бизнес Лорак пошел под откос. В прошлом году многострадальное ООО "Ани Лорак Продакшн", которое занимается организацией концертов, выпуском песен и клипов, певица смогла отстоять после секс-скандала с Меладзе. Тогда налоговая служба едва не закрыла вполне успешное и прибыльное предприятие из-за неправильного юридического адреса, но Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак. - Ред.), как единственный учредитель, устранила все недочеты.

А теперь, похоже, ситуация серьезнее. 20 июня налоговая служба приняла решение о закрытии компании. Говоря официальным языком, о "предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ".

- Судя по тому, что решение о предстоящем исключении опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 22.06.2022, компания "Ани Лорак Продакшн" уже близка к закрытию, - разъяснил kp.ru юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела на своем YouTube-канале "Форс-мажор". - Через три месяца организация должна быть ликвидирована.

А кроме того, счета фирмы уже давно "заморожены" все той же налоговой. Компания Лорак попала в черный список должников ФНС - здесь оказываются те, кто не платит обязательные отчисления, или более года не предоставляет налоговую отчетность. По данным kp.ru, ранее ООО "Ани Лорак Продакшн" исправно пополняло бюджет на сумму от 160 до 850 тысяч рублей в год. Однако, данных по уплате налогов и страховых взносов за 2021 год нет. Скорее всего, именно поэтому звездную фирму хотят закрыть.