Из-за засыпанной щебнем могилы Натальи Крачковской разгорелся грандиозный скандал

Наталья Крачковская в 2013 г. Фото: Иван ВИСЛОВ

Поклонники Натальи Крачковской вторые сутки пребывают в шоке после того, как достоянием общественности стали фотографии с могилы легендарной актрисы. Свой последний приют королева эпизода обрела в 2016 году на Троекуровском кладбище. До недавнего времени на месте упокоения можно было видеть небольшой холмик, покосившийся и облупившийся деревянный крест, памятную табличку и скромную фотографию. Сейчас же могилу Натальи Леонидовны сровняли с землей, засыпав щебнем.

Могила актрисы в 2017 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Из-за могилы Натальи Крачковской разгорелся грандиозный скандал. Неравнодушные россияне возмущены тем, как выглядит последнее пристанище звезды советских комедий. Семь лет назад актриса скончался после инфаркта и была похоронена на Троекуровском кладбище.

Публика долго ждала, что на погосте будет установлен памятник народной любимице. Но родные не спешили с этим. Сейчас же на месте захоронения нет вообще ничего - ни креста, ни холмика. Пропал даже портрет Натальи Леонидовны. Осталась лишь скромная памятная табличка.

Шокированная общественность вторые сутки обсуждает фотографии с кладбища в соцсетях. Народ не понимает, кто посмел засыпать могилу щебнем и сровнял ее с землей.

В итоге представители ритуальных служб выступили с важным заявлением. "Информация о том, что захоронение Натальи Крачковской сровняли с землей, не соответствует действительности. На могиле актрисы по желанию ответственного за захоронение было проведено комплексное благоустройство", - подчеркнули ритуальщики.

Нынешнее состояние могилы актрисы. Фото: ГБУ РИТУАЛ

Они добавили, что с могилки вывезли землю, после чего ее засыпали гранитной крошкой. "Произведен вывоз грунта, сделана укладка геотекстильного основания и засыпана гранитной крошкой", - уточнили специалисты.