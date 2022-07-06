Автомобильный завод «Москвич» впервые представил свой примерный модельный ряд. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Автомобильный завод «Москвич», в который превратилось бывшее российское производство «Рено», впервые представил свой примерный модельный ряд. Это произошло во время церемонии подписания соглашения между мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным. Соглашение напрямую касается «Москвича» - «КамАЗ» будет технологическим партнером.
Итак, судя из презентации, первая линейка «Москвичей» будет включать пять моделей — кроссоверы, С-класс (семейные авто) и электромобиль. В изображениях автоэксперты увидели явные черты моделей китайской государственной автокорпорации JAC.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Ее уже и раньше прочили в наиболее вероятные партнеры «Москвича», поскольку с китайской госкорпорацией работает «КамАЗ». И это реальный шанс начать что-то выпускать уже в этом году — как было объявлено при передаче завода от «Рено» московскому правительству.
Теперь, при подписании соглашения с «КамАЗом» во вторник, Сергей Собянин обрисовал такие планы. Сначала в цехах «Москвича» запустят крупноузловую сборку машин из дружественных РФ стран. Следующий этап — более глубокая локализация. А параллельно, прямо с сегодняшнего дня, начнется работа над созданием собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».
Новое старое название «Москвич» вернулось заводу в мае. Компания «Рено Россия», которая в числе прочих засобиралась уходить из России, передала предприятие правительству Москвы.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Модель 1 с двигателем внутреннего сгорания
Габариты 4400х1800х1670 мм
Колесная база 2630 мм
Дорожный просвет 210 мм
Двигатель, л 1,6/1,5Т
Мощность двигателя, л.с. 120/140
КПП механика/вариатор
Привод передний
Модель 2 с двигателем внутреннего сгорания
Габариты 4500х1855х700 мм
Колесная база 2665 мм
Дорожный просвет 150 мм
Двигатель, л 1,5Т
Мощность двигателя, л.с. 150
КПП механика/робот
Привод передний
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Модель 3 с двигателем внутреннего сгорания
Габариты 4770х1830х1500 мм
Колесная база 2765 мм
Дорожный просвет 130 мм
Двигатель, л 1,5Т
Мощность двигателя, л.с. 190
КПП робот
Привод передний
Модель 4 с двигателем внутреннего сгорания
Габариты 4800х1900х1800 мм
Колесная база 2755 мм
Дорожный просвет 175 мм
Двигатель, л 1,5Т
Мощность двигателя, л.с. 180
КПП механика/робот
Привод передний
Электрическая версия
Габариты 4400х1800х1670 мм
Мощность двигателя, л.с. 100
Запас хода 400 км
Дорожный просвет 150 мм
Емкость аккумулятора 70 кВт/ч
Тип аккумулятора Li-ion
Время медленной/быстрой зарядки 9 ч/40 мин