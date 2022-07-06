Автомобильный завод «Москвич» впервые представил свой примерный модельный ряд. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Автомобильный завод «Москвич», в который превратилось бывшее российское производство «Рено», впервые представил свой примерный модельный ряд. Это произошло во время церемонии подписания соглашения между мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным. Соглашение напрямую касается «Москвича» - «КамАЗ» будет технологическим партнером.

Итак, судя из презентации, первая линейка «Москвичей» будет включать пять моделей — кроссоверы, С-класс (семейные авто) и электромобиль. В изображениях автоэксперты увидели явные черты моделей китайской государственной автокорпорации JAC.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Ее уже и раньше прочили в наиболее вероятные партнеры «Москвича», поскольку с китайской госкорпорацией работает «КамАЗ». И это реальный шанс начать что-то выпускать уже в этом году — как было объявлено при передаче завода от «Рено» московскому правительству.

Теперь, при подписании соглашения с «КамАЗом» во вторник, Сергей Собянин обрисовал такие планы. Сначала в цехах «Москвича» запустят крупноузловую сборку машин из дружественных РФ стран. Следующий этап — более глубокая локализация. А параллельно, прямо с сегодняшнего дня, начнется работа над созданием собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».

Новое старое название «Москвич» вернулось заводу в мае. Компания «Рено Россия», которая в числе прочих засобиралась уходить из России, передала предприятие правительству Москвы.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Предполагаемые ТТХ новых моделей "Москвича"

Модель 1 с двигателем внутреннего сгорания

Габариты 4400х1800х1670 мм

Колесная база 2630 мм

Дорожный просвет 210 мм

Двигатель, л 1,6/1,5Т

Мощность двигателя, л.с. 120/140

КПП механика/вариатор

Привод передний

Модель 2 с двигателем внутреннего сгорания

Габариты 4500х1855х700 мм

Колесная база 2665 мм

Дорожный просвет 150 мм

Двигатель, л 1,5Т

Мощность двигателя, л.с. 150

КПП механика/робот

Привод передний

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Модель 3 с двигателем внутреннего сгорания

Габариты 4770х1830х1500 мм

Колесная база 2765 мм

Дорожный просвет 130 мм

Двигатель, л 1,5Т

Мощность двигателя, л.с. 190

КПП робот

Привод передний

Модель 4 с двигателем внутреннего сгорания

Габариты 4800х1900х1800 мм

Колесная база 2755 мм

Дорожный просвет 175 мм

Двигатель, л 1,5Т

Мощность двигателя, л.с. 180

КПП механика/робот

Привод передний

Электрическая версия

Габариты 4400х1800х1670 мм

Мощность двигателя, л.с. 100

Запас хода 400 км

Дорожный просвет 150 мм

Емкость аккумулятора 70 кВт/ч

Тип аккумулятора Li-ion

Время медленной/быстрой зарядки 9 ч/40 мин