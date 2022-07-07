Британский премьер вцепился в кресло мертвой хваткой

Джонсон продолжает упрямо повторять слова о том, что он нужен стране в тяжелый период Фото: REUTERS

Премьер-министр Британии Борис Джонсон упрямо не желает покидать свой пост, хотя поводов для этого более чем достаточно. Несмотря на призывы, звучащие со всех сторон, и массовое увольнение первых лиц страны, Джонсон продолжает упрямо повторять слова о том, что он нужен стране в тяжелый период.

Последний скандал с пьяными домогательствами Кристофера Пинчера должен был поставить точку в премьерстве Джонсона, но не тут-то было: глава правительства на встрече с представителями своего кабинета прямо заявил, что добровольно слагать с себя полномочия не намерен. Причем, члены правительства прибыли на Даунинг-стрит именно с целью уговорить Джонсона подать в отставку. Но в ответ услышали о необходимости «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» под его чутким руководством.

Ранее с призывом уйти к Джонсону обратилась писательница Джоан Роулинг, которая не понаслышке знает о хейте из-за своих гомофобных высказываний. Роулинг заявила, что премьер сам копает себе яму и снабдила свой пост в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).

Бориса Джонсона призвал уйти в отставку даже кот Фото: другой источник.

К требованиям членов правительства присоединился и главный мышелов британского правительства кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит.

– Пора заканчивать этот фарс. Я уже сообщил полицейскому снаружи, что в моем доме живет постоялец, которого нужно выселить, – появилась запись в твиттер-аккаунте Ларри.

В июне после голосования по вотуму доверия Борису Джонсону удалось сохранить свой пост – за его отставку проголосовали 148 представителей Консервативной партии, против – 211. Однако не исключен вариант, что вопрос о его нахождении у власти может быть поднят вновь.

На данный момент из-за несогласия с политикой и поведением Джонсона британское правительство покинули порядка 30 чиновников, среди которых семь министров.

– С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительств. По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку, – обратились министры к Джонсону.

А британская Daily Mail прямо назвала премьера «скользким поросенком», проведя аналогии с издревле известным на территории Туманного Альбиона развлечением – ловлей обмазанной жиром свиньи. И задалась вопросом, сможет ли скользкий поросенок Джонсон вывернуться на этот раз?