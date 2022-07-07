Кот Ларри с Даунинг-стрит "призвал" Джонсона уйти в отставку Фото: REUTERS

Главный мышелов британского правительства кот Ларри в своем аккаунте в Twitter призвал выселить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит на фоне политического кризиса в стране.

«Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить…», - говорится в сообщении кота в Twitter.

Кот Ларри с Даунинг-стрит "призвал" Джонсона уйти в отставку Фото: Twitter.com

Кот Ларри был взят из приюта и служит в резиденции премьер-министра Великобритании с 2011 года, успев побыть главным мышеловом при трех премьерах: Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне. Аккаунт у него появился в феврале 2011 года.

Напомним, накануне министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что не может продолжать работать в правительстве с чистой совестью. Такое заявление было сделано после скандала с бывшим замминистра иностранных дел по делам Европы и США Кристофером Пинчером, устроившим пьяный дебош в одном из элитных лондонских клубов. Некоторые министры призвали Джонсона уйти в отставку.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Великобритании, отвечая на призывы со стороны кабмина покинуть свой пост, заявил, что правительство не должно уходить в отставку в период кризиса.