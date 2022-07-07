Квартира на окраине и дом-"призрак": Вскрылось, чем на самом деле владеет Максим Галкин в России

Слухи о том, что Максим Галкин лишился недвижимости в России, возникают с завидной регулярностью. Фото: Кристина Безбородова

Слухи о том, что Максим Галкин лишился недвижимости в России, возникают с завидной регулярностью. По одной из версий, у артиста якобы отобрали замок в деревне Грязь, по другой - он сам вовсю избавляется от элитных квадратных метров. Так, экс-депутат Госдумы Роман Худяков, прославившийся в свое время громкой инициативой маркировать сторублевую купюру пометкой "18+"из-за пениса статуи Аполлона, на днях выступил то ли с заявлением, то ли с угрозой.

- Где Алла Пугачева, где ее голос? Каким образом ничтожный самовлюбленный дурак Галкин уничтожил великую певицу? - задался вопросом Худяков. - Крикун заглушил песню! Если Примадонна не заткнет ему рот, придется лично набить ему лицо. Пошлый человечек, построивший себе китчевое поместье в деревне Грязь, занят переоформлением своих активов на певицу. Потому что хочет, чтобы она продала всю недвижимость без потерь...

Однако, подтверждения этой информации сайт kp.ru не нашел. По нашим данным, Максим Галкин все еще владеет недвижимостью в России. Так, шоумен оказался единственным хозяином квартиры на 103 кв.м., расположенной в рядовой кирпичной высотке на улице Новочеремушкинской, в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро. Эту недвижимость юморист приобрел в 2005 году и до сих пор здесь прописан. Кадастровая стоимость квартиры - 35 млн рублей, однако, это имеет значение лишь для расчета налога: за свое жилье Галкин ежегодно платит около 70 тысяч рублей. На сайтах по продаже недвижимости похожие квартиры стоят от 45 млн рублей - для звезды такого уровня, как Галкин, это максимально скромные апартаменты.

Согласно выписке из ЕГРН, Максим Галкин владеет квартирой на 103 "квадрата" в Новых Черемушках, где и прописан до сих пор.

А вот история замка в деревне Грязь куда более загадочна: выяснить, кто собственник участка и строений, оказалось сложно из-за отсутствия вменяемого адреса. Дело в том, что посылки и письма Алле Борисовне доставляют по следующим координатам: 143031, Московская область, Одинцовский район, деревня Грязь, Пугачевой А.Б. Улиц в Грязи нет, а замок, в отличие от других домов, не пронумерован. Да и кадастрового номера у звездного участка не оказалось.

- Такое бывает в нескольких случаях: например, когда межевание участка делали давно, еще в "нулевых", либо не делали вовсе, - объяснил kp.ru специалист по недвижимости, пожелавший сохранить анонимность. - Вот и получается казус: на деле замок стоит, занимает огромную площадь, все желающие могут его увидеть. А по документам - "призрак": его как будто и нет. Специально это сделано или нет, можно только догадываться, но выгода для знаменитых владельцев очевидна: их персональная информация о стоимости недвижимости, праве собственности и так далее надежно скрыта от лишних глаз.

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