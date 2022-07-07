7 июля на столицу обрушился сильный ливень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Град размером со сливу в Солнечногорске сегодня стал сюрпризом для местных жителей. Да, синоптики предупреждали о непогоде: гроза, ветер, дождь. Но такая градина и стекло машины пробьет, и на голове немаленькую шишку оставить сможет!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стихия по Москве и области прошлась с разным размахом: в Марфино пока что обошлось обычным ливнем, а те, кто приехал на станцию метро Автозаводская несколько минут не решались выйти из-под укрытия: там лило так, что, казалось, потоком воды с ног собьет. Чуть позже местные жители поделились другими видео: в районе станции метро Дубровка ветер валит деревья, на той же Автозаводской в буквальном смысле срывает крышу — точнее, ее кусок.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ливень накрывает Москву с юго-запада, местами возможен град до 2-5 см и порывы ветра до 15-20 метров в секунду! – предупреждает ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Да когда же это кончится?» вопрошают москвичи. С одной стороны, и в жару-духоту тяжело, а с другой – с такими ливнями далеко не уедешь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Увы, прогнозы не слишком радужные.

По данным ФГБУ «Центральное УГМС», в столице в ближайшее время похолодает, но совсем чуть-чуть. Ночами будет 13-18 градусов, днем – 22-27 жары, а по области — еще на пару градусов теплее.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но и грозы никуда не денутся: гром, молнии, ливни и шквалистые ветра ожидают с 8 по 10 июня. И предугадать, с какой силой столицу накроет ураган в следующий раз, пока сложно..

Возможно, передышка ждет нас на следующей неделе: в понедельник, 11 числа синоптики обещают 26-31 градус тепла и кратковременные дожди. Пока что без ураганов и прочих стихийных бедствий.