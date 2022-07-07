Британский ученые осуждают мухоубийство. Фото: Shutterstock

Быть милосердными к мухам призывают британские ученые. Предлагают не убивать их, а выгонять. Ласково. Главная причина – мухи перед смертью страдают, потому что чувствуют боль. Доказательства этого недавно предоставили исследователи лондонского университет королевы Марии (Queen Mary University).

Болью организм сигнализирует на некие опасные воздействия. Мы, например, не будем держать какую-нибудь чрезмерно нагретую ручку – отпустим. Вот и мухи, сидящие, скажем на сковороде, улетят, если начать их поджаривать. Физиологически насекомые тоже реагируют на внешние раздражители. Но, оказывается, еще и «осознают», что им больно. То есть, воспринимают так называемые повреждающие сигналы, поступившие от специальных рецепторов – ноцицепторов - своей нервной системой, аналогично тому, как это делают млекопитающие и мы – существа с весьма развитой нервной системой. Более того, насекомые еще и запоминают отрицательный опыт – бывалая муха не сядет на раскаленную поверхность.

Муха многое чувствует.

О защитниках мух рассказывает The Daily Mail.

Кстати, есть еще одна причина поберечь мух. По-буддийски. Их и насекомых вообще в последнее время поубавилось. Особенно в городах и пригородах. Энтомологи в тревоге. Подробнее об этом в материале «Ученые: Через 100 лет на Земле не останется насекомых»

Об удивительных способностях мух и о том, каким образом они совершают свои акробатически маневры, к примеру, слету садятся на потолок, читайте наш материал.