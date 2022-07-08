Ксению Собчак выставили с большим животом

Ксения Собчак не сидит на месте. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак не сидит на месте. Телеведущая много работает, стараясь принести в свою молодую семью каждую копеечку. Вот только последнее фото жены Константина Богомолова вызвало немало споров.

Ксения Собчак не так давно улетела в Дубай. Там теледива учила желающий зарабатывать. Курс на скорое обогащение стоил недешево. Жена Константина Богомолова предложила доверчивым россиянам провести с ней три дня за 300 тысяч.

По завершении бизнес-тура состоялся пышный банкет, где шампанское лилось рекой. Правда, как утверждают очевидцы, Ксения пила водичку без газа. И вот почему.

Фото Ксении Собчак с округлившимся животом в Дубае произвело фурор

Гости засняли Собчак во время пламенной речи в честь завершения обучающего курса. И не постеснялись выставить блондинку с большим животом. При виде изменившейся фигуры светской львицы пользователи соцсетей оторопели. Мол, неужели красавица беременна?

В кадре ведущая стоит боком к фотографу, демонстрируя заметно округлившийся живот. Впрочем, не исключено, что воспитанницу "Дома-2" сняли с неудачного ракурса или после плотного ужина. Сама Ксения никак не прокомментировала слухи о второй беременности, которые появляются в прессе с завидной регулярностью.

Ранее Собчак говорила о том, что ей хочется снова стать мамой. Известно, что свой новый дом телезвезда строила с расчетом на то, что ее семья в будущем станет больше. Ксения рассказывала, что в особняке предусмотрено несколько детских комнат.

К слову, свою первую беременность знаменитость держала в секрете до последнего. Лишь когда интересное положение стало очевидным для всех, Ксения призналась, что ждет ребенка. В ноябре 2016 года она родила сына Платона.