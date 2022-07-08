Канада ввела санкции против русского золота, Патриарха и главного редактора «Комсомолки»

Красноярск. Золотые слитки в одном из цехов предприятия Красцветмет по производству аффинированных драгоценных металлов и изделий из них.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
8 июля власти Канады ввели санкции против главы Русской православной церкви, ведущих журналистов страны, чиновников, бизнесменов и российского золота.
Золото из России и золотые изделия теперь запрещается продавать в Канаду. А Патриарху всея Руси Кириллу и журналистам откажут во въезде и арестуют все их активы в Канаде, если, конечно, они там в принципе есть.
«Санкции против Патриарха могли ввести только сатанисты», - моментально отреагировала в своем Телеграм-канале представитель МИД России Мария Захарова. Впрочем, сама Захарова так же оказалась в этом «канадском списке». Как и представитель МВД России Ирина Волк.
Представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ
Среди журналистов под санкции попал и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
А так же ведущая Первого канала Екатерина Андреева, известные журналисты и телеведущие Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов, Роман Бабаян, Антон Красовский, Тигран Кеосаян, Армен Гаспарян, Алексей Пиманов и глава ВГТРК Олег Добродеев.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Свои ограничения Канада ввела так же против русского писателя Захара Прилепина, экс-директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна, главы Минцифры Максута Шадаева и экс-банкира Александра Лебедева.
То есть, фактически, это санкции не против военного комплекса России. И даже не против российской экономики.
Это попытка сломать духовный и информационный стержень страны.
А вот это получится вряд ли.
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