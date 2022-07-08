Канада ввела санкции в отношении Патриарха Кирилла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады внесли в санкционный список Патриарха Кирилла.

Как сообщается на сайте канадского правительства, где в пятницу, 8 июля был опубликован новый список антироссийских санкций, в «черный список» попал Владимир Михайлович Гундяев (патриарх Кирилл).

Напомним, 16 июня британские власти приняли решение ввести санкции в отношении Патриарха Кирилла. Незадолго до этого Совет Европейского союза собирался включить Патриарха Кирилла в свой санкционный список, однако решение заблокировал Будапешт. Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме, который глава венгерского правительства направил 44 депутатам Евросоюза, заявил, что республика не поддержит введенные подобных антироссийские санкционных мер, указав на то, что эти ограничения наносят большой вред самим членам ЕС.