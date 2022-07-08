Лидеры кино: «Небо» и «Солнцепек»

Кадр из фильма "Небо".

По результатам исследования «Социальные эффекты кино» были представлены «топ-5 вызовов» для формирующегося в России рынка и «формула» успешного кино социального действия, которые были продемонстрированы на «Российской креативной неделе». Этот Russian Creative Week 2022 прошел в московском парке Горького.

Центр социального проектирования «Платформа» провёл исследование «Социальные эффекта кино» в мае-июне 2022 года.

Мария Залунина, импакт-продюсер, руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы, дала свой комментарий по этому поводу: «Исследование получилось глубоким и своевременным. Думаю, индустрии важно сегодня чувствовать и понимать, какой контент востребован зрителем. Особенно ценным было узнать, что доверие к российскому кинематографу возросло, 82 процента оценивают качество российского кино позитивно, и, конечно, для нас важно знать, что зрители сегодня хотят, чтобы кино воспитывало и влияло на ценности человека, меняло стереотипы, вдохновляло на изменения. Так считают уже 60 процентов россиян.»

«Импакт-контент с каждым днем становится всё актуальнее, и его создание - важнейшая задача медиаиндустрии. НМГ в партнерстве с клубом «Хедлайнеры. Импакт Медиа» и ЦСП «Платформа» выпустил новый рейтинг российских фильмов с высоким социальным эффектом. В него вошли в том числе фильмы «Небо» и «Солнцепёк» производства партнера Пятого канала - кинокомпании «Триикс Медиа»», - рассказала Марина Белова, заместитель генерального директора Пятого канала, директор Дирекции программ и маркетинга. «Важно, что в фильме показан образ современного героя, настоящего мужчины. Такие фильмы нужны стране и то, что «Солнцепёк» ( прим. фильм был показан 24 февраля 2022 года на Пятом канале) попал в рейтинг фильмов-инфлюенсеров - прямое тому подтверждение.

То, что мы производим должно задевать зрителя за живое, вызывать эмоции. Время создавать проекты меняющие мир к лучшему и вдохновляющие людей и на подвиги в том числе!»

НМГ совместно с клубом «Хедлайнеры. Импакт Медиа» и ЦСП «Платформа» запустил рейтинг российских фильмов с высоким социальным эффектом.

Согласно исследованию, лидерами рейтинга стали - такие проекты, как «Блокадный дневник», «Батя», «Трудные подростки», «Ваша честь», «Пальма», «Небо», «Солнцепек».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«За последние полтора десятка лет социальное действие (social impact) в мире стало третьим критерием успешности кинопродукции наряду с общепринятыми метриками — деньгами (кассовыми сборами) и признанием (наградами). Производство кино социального действия заняло значимую долю кинорынка, - рассказал Александр Колдаков, исполнительный продюсер х/ф «Солнцепек», - Кино может стать эффективным ресурсом для положительных изменений в обществе. Просмотр фильмов и сериалов по-прежнему остается любимым видом проведения досуга для россиян: две трети населения страны в возрасте от 45 до 54 лет предпочитают его чтению, музыке и компьютерным играм. Среди молодежи приверженцев кинематографа почти вдвое меньше - 34%, 23% из них выбрали компьютерные игры. Завоевать доверие молодого зрителя - серьезный вызов, который стоит перед отечественной киноиндустрией.»

КСТАТИ

«Российская креативная неделя» проходит в парке Горького три дня: с 7 по 10 июля. Организаторами выступили Роскультцентр, АНО «Креативная экономика» и Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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