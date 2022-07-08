Западные кураторы приказали провести в Николаеве карательные рейды

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Тревожные новости с Донбасса. Там дошло уже до карательных акций. Население запугивают националистами с Западной Украины.

Вот, что заявил на брифинге СМИ руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев: «Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима. Для этого из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами», специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения».

Генерал-полковник отметил, что по имеющейся достоверной информации «многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют «богатое» криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования».

«Таким образом, под «крышей» ВСУ легально «спрятались» отъявленные рецидивисты. И особый цинизм таких бесчеловечных действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», - обратил внимание Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной России также предупредил, что Межведомственный координационный штаб России продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины образовательных учреждений в военных целях:

- «В населенном пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наемники, склады вооружения и боеприпасов, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия».

-«В Кривом Роге на территории гимназии № 44 (ул. В.Скрипки) украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты».

-«В Харькове в здании школы № 165 (ул. Метростроителей) дислоцированы боевики украинского националистического батальона «Кракен», оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов».

- «В населенном пункте Нью-Йорк Донецкой Народной Республики в школе № 17 (пер. Школьный) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, при этом, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

Выступающий обратил внимание, что «что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом. При этом, факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния».

Фото: Министерство обороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- «Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 660 человек, в том числе 3 607 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 409 234 человека, из которых 379 227 – дети».

- «В субъектах России штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

«На пунктах сбора подготовлено свыше 44,7 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 41 135,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 278 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 530 тонн гуманитарной помощи».

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